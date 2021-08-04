راحة 24 ساعة لـ «قضاة الملاعب»

معتز الشامي (دبي)

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة منح «قضاة الملاعب» راحة 24 ساعة، بعد العودة من معسكر صربيا، والعودة إلى استئناف التدريبات البدنية والفنية اعتباراً من الغد «الجمعة»، استعداداً لانطلاق الدوري بالجولة الأولى 19و20 أغسطس الجاري.

وشارك في المعسكر الخارجي 67 حكماً ما بين ساحة ومساعد، وشهد المعسكر إقامة تدريبات بدنية وفنية وتثقيفية بتعديلات قوانين اللعبة وبروتوكول «الفار»، بوجود نخبة من خبراء «الفيفا» و«اليويفا»، كما تم إقامة 5 مباريات تجريبية خلال المعسكر لتطبيق الأفكار الفنية خلال إدارتها والوقوف على قدرات القضاة.