مارفيك يرفض «الوديات» في معسكر صربيا

معتز الشامي (دبي)

يستعد منتخبنا الوطني للسفر إلى صربيا صباح السبت المقبل، للدخول في معسكر مغلق، بهدف تأهيل قائمة «الأبيض» التي تخوض مباريات افتتاح مشوار التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة إلى «مونديال 2022»، خلال سبتمبر المقبل، أمام لبنان وسوريا، ويلتقي «الأبيض» نظيره اللبناني 2 سبتمبر، على ملعب زعبيل، قبل أن يغادر إلى الأردن لمواجهة سوريا يوم 7 سبتمبر على استاد الملك عبدالله الثاني.

ويعول مارفيك وجهازه المعاون على أول مباراتين في التصفيات، حيث سيكون الهدف هو تحقيق الفوز لاحتلال صدارة الترتيب، والمنافسة على مركز يؤهل «الأبيض» لبلوغ «المونديال»، فيما ينتظر أن يشهد المعسكر الخارجي التركيز على النواحي البدنية والخططية التي يرغب المدرب تنفيذها، حيث اكتفى بالفترة الأولى التي خاضها المنتخب خلال تجمع يونيو الماضي، في ختام تصفيات المرحلة الثانية، والتي احتل بسببها «الأبيض» صدارة المجموعة السابعة، وحسم بطاقة التأهل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة.

ورفض مارفيك خوض أي تجارب ودية في المعسكر الخارجي، وذلك لزيادة عامل التركيز والانسجام، واستغلال الوقت لزيادة الجرعات الفنية والبدنية للاعبين الدوليين، خاصة أن القائمة لم تشهد أي تغييرات عن تلك التي استدعاها الجهاز الفني خلال تجمع يونيو الماضي.

وكانت لجنة المنتخبات قد اعتمدت القائمة النهائية لمنتخبنا المقدمة من مارفيك للمعسكر الخارجي الذي يقام في صربيا من 6 إلى 13 أغسطس الجاري.

ويأتي المعسكر ضمن برنامج إعداد «الأبيض» لخوض منافسات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ضمن المجموعة الأولى التي تضم بجانب منتخبنا كلاً من إيران وكوريا الجنوبية والعراق وسوريا ولبنان.

وضمت القائمة 27 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، وليد عباس، شاهين عبدالرحمن، محمد برغش، محمد العطاس، يوسف جابر، خليفة الحمادي، محمود خميس، حسن المحرمي، علي سالمين، عبدالله حمد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، عبدالله النقبي، فابيو دي ليما، خليل الحمادي، خلفان مبارك، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، محمد جمعة، علي صالح، علي مبخوت وسبيستيان تيجالي.