إقبال كبير على التصويت لجوائز رابطة المحترفين



أبوظبي (الاتحاد)

يشهد التصويت على جوائز رابطة المحترفين للموسم 2020-2021 منافسة شديدة، وذلك بعد مرور 72 ساعة على فتح باب التصويت الذي يستمر حتى الغد «الجمعة»، بما جعل الترقب والحماس في تزايد لتحديد هوية المرشحين النهائيين، ترقباً للإعلان عن الفائزين الذين سيتم تكريمهم في حفل جوائز رابطة المحترفين في 16 أغسطس الجاري.

تهدف الجوائز إلى تقدير جهود المتفوقين وإبراز تألقهم على مدار الموسم، ما كان له بالغ الأثر في تعزيز قدرات أنديتهم بالمقام الأول، وإثراء مسابقة الدوري عموماً بالعروض الفنية القوية.

وتفاعلت الجماهير عبر الوسائط المتعددة التي وفرتها رابطة المحترفين للتصويت، سواء من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي والتطبيقات عبر الهواتف الذكية، وكذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتم فتح باب التصويت أمام ممثلي الأندية ووسائل الإعلام والجماهير على كل من: الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، القائد لأفضل مدرب، القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة.

كما أتاحت الرابطة للجماهير التصويت على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير، أفضل منصة رياضية إلكترونية وأجمل هدف من خلال منصاتها عبر صفحات انستغرام، تويتر، فيسبوك وتيك توك @AGLeague.

وأكد طارق علي الشبيبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، نائب رئيس اللجنة الفنية أن الرابطة سعت من خلال فتح باب التصويت إلى إشراك جميع أركان مسابقة الدوري وفي مقدمتهم الجماهير في اختيار الفائزين، وذلك تقديراً لدور الجماهير بوصفهم شركاء النجاح الأساسيين والقلب النابض للتفاعل مع مسابقات المحترفين، وأضاف: «كلنا ثقة أن الجميع سيسعى لاختيار الأفضل في كل فئة وفق الأداء الذي قدموه خلال الموسم وجعلهم يستحقون التواجد في قائمة المرشحين، خصوصاً أن اختيار هذه القائمة جاء وفق معايير وإحصائيات تحكمها الشفافية والعدالة، بإشراف لجنة اختيار من أصحاب الخبرات الفنية».