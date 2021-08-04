300 لاعب في جولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو بميامي

أبوظبي (وام)

أغلق باب التسجيل للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو بمدينة ميامي الأميركية التي ستنطلق منافساتها الأحد المقبل، وتنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، بمشاركة عدد كبير من نجوم وأبطال اللعبة حول العالم، وتشهد تلك الجولة عودة لاعبي منتخب الإمارات للمشاركة في أبوظبي جراند سلام حول العالم بشكل جماعي لأول مرة من بعد جائحة كورونا.

وذكرت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو أن ما يقرب من 300 لاعب ولاعبة من 29 دولة و71 نادياً أكدوا مشاركتهم في الحدث الذي تم اقتصار المنافسة فيه على فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، من بينهم 108 لاعبين ولاعبات من أصحاب الحزام الأسود المصنفين الأوائل حول العالم، بما يؤكد أن جولات أبوظبي جراند سلام أصبحت على رأس أولويات نخبة لاعبي العالم في مختلف الأوزان.

وقال طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو: إن الترتيبات قائمة على قدم وساق، لتجهيز أهم صالات مركز المعارض في مطار مدينة ميامي، لاستضافة الحدث، مع تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد لوقاية الجميع من خلال الفحوصات المسبقة للاعبين والحكام والمنظمين وإلزام الجميع بارتداء الكمامات وقفازات اليد الطبية، باستثناء اللاعبين المتنافسين على البساط أثناء النزال، مشيراً إلى أن جوائز الجولة تبلغ 225 ألف دولار للفائزين بالمراكز الأولى، بالإضافة إلى النقاط التصنيفية وعددها 2000 نقطة لصاحب المركز الأول في كل فئة من الفئات.

ويتصدر قائمة المشاركين فرانشيسكو أندراديه وزن 56كجم، وجايمي كانتو وزن 77 كجم، وأدم واردنزسكي وزن 94كجم، إلى جانب بطلات العالم يارا ناسيمنتو 95كجم، وانا رودريجيز 49 كجم، في الوقت الذي سيشارك فيه أبطال منتخب الإمارات بعد معسكر الإعداد المكثف الذي خضع له اللاعبون في المعسكر التدريبي بمدينة لوس أنجلوس. ومن أبرز الأسماء المشاركة من منتخبنا الوطني زايد الكثيري بطل العالم في وزن 56 كجم، وعمر الفضلي بطل العالم في وزن 62 كجم، بالإضافة إلى النجمين محمد العمري وهزاع القبيسي وزن 77كجم، علماً بأن مشاركة هؤلاء اللاعبين ستكون الأولى في الحزام البني بعد فوزهم بذهبية بطولة أبوظبي العالمية بالحزام البنفسجي، والتي على أثرها تمت ترقيتهم للحزام البني، في حين تشهد البطولة مشاركة اللاعب الإماراتي محمد السويدي وزن 69 كجم لأول مرة بالحزام البنفسجي في جراند سلام.

وقال البحري: تحرص رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو على تقديم كل ماهو جديد في هذا الموسم لرفع مستوى الفئات المشاركة والتركيز على النوعية وجودة اللاعبين، ومن المتوقع زيادة في عدد مشاركة أندية وأكاديميات الإمارات في النسخة الحالية، حيث ستحقق تلك العودة استفادة كبيرة للاعبين من خلال الاحتكاك القوي مع مختلف المدارس العالمية، من أجل الاستعداد لخوض التحديات القارية والدولية المقبلة. وقامت الرابطة بتوسيع نطاق سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام حول العالم، حيث ستقام لأول مرة هذا العام في 7 مدن عالمية، هي ميامي في 8 أغسطس، وموسكو في 11 سبتمبر، وريو دي جانيرو في 23 و24 أكتوبر، وبكين في 12 ديسمبر2021، وسيدني في 20 فبراير 2022، ولندن في 27 مارس 2022، ثم أبوظبي في 13 و14 مايو 2022.

على صعيد آخر، حافظت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو على نجاحاتها التنظيمية في إقامة بطولة الدوري الدولي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية خلال اليومين الماضيين، بصالة «باركيه أوليمبكو أرينا 3»، حيث وصل إجمالي عدد المشاركين في دولية «ريو» إلى 1125 لاعباً ولاعبة، ضمت من خلالها أقوى وأفضل اللاعبين في البرازيل بجميع الفئات العمرية، ابتداءً من 6 سنوات، حيث شهد اليوم الأول نزالات الأطفال بجميع الأحزمة، والناشئين للأحزمة البيضاء والزرقاء، ونزالات الكبار والأساتذة للأحزمة الزرقاء.

أما اليوم الثاني، فقد تضمن نزالات الكبار والأساتذة للأحزمة السوداء، والبنية والبنفسجية وذلك مع الالتزام بتطبيق البروتوكول الطبي الدقيق بالتعاون مع الجهات المختصة. وشهدت البطولة توزيع 178 ميدالية ذهبية على اللاعبين من أصحاب المراكز الأولى، و158 ميدالية فضية لأصحاب المركز الثاني، و124 ميدالية برونزية لأصحاب المركز الثالث، وفازت أكاديمية «جي أف تيم» بالمركز الأول على مستوى الأكاديميات.