«تنفيذي» الكيك بوكسينج يناقش تحديات المرحلة الأولمبية في دبي

دبي (الاتحاد)

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج اجتماعه الدوري على مدار يومين في دبي، برئاسة روي بيكر رئيس الاتحاد الدولي، وحضور طارق المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات أمين عام الاتحاد العربي للمواي تاي عضو المكتب التنفيذي، وبمشاركة افتراضية عبر تقنية الفيديو لأكثر من 200 عضو من أعضاء لجنة الـ (WAKO) ورؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية والأمناء العامين،

وفي بداية الاجتماع نقل المهيري تحيات وترحيب عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمواي تاي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي.

وثمن الاجتماع اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية برياضة الكيك بوكسينج كلعبة أولمبية، حيث ركز الاجتماع على ضرورة تطوير اللعبة واستثمار الموافقة لتمثل نقله عالمية في مجال اللعبة،

وذكر المهيري أن استضافة هذا الاجتماع المهم في الإمارات كان لأسباب عديدة من أهمها الإجراءات الاحترازية الدقيقة التي تتمتع بها الدولة، بفضل توجيهات واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة، والترتيبات التي تعتبر عالية المعايير الدولية للوصول إلى مختلف معابر الدولة، وأيضاً بسبب مكانة الدولة العالمية وقدرتها على جذب واستقطاب العديد من الاجتماعات الدولية والأحداث والبطولات الرياضية وغيرها من الفعاليات الرياضية البارزة.

وأكد الاجتماع على المسؤولية الملقاة على الاتحادات الأعضاء للمشاركة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة بشكل عام ولرياضة الكيك بوكسينج بشكل خاص، وعبر المكتب التنفيذي عن شكره وتقديره لجميع أعضاء ولجان (الواكو) لمساهمتهم القيمة في تطوير رياضة الكيك بوكسينج وتقدمها خلال الفترة الماضية بالرغم من ظروف جائحة الكورونا، أملاً في مضاعفة مشاركاتها الإقليمية والدولية، بما يسهم في تطور واتساع قاعدة اللعبة.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي روي بيكر مسؤولية جميع الأعضاء للنهوض باللعبة خلال المرحلة القادمة اعتماداً على المراحل العمرية التي تمثل مستقبل الرياضة.وفي نهاية الاجتماع عبر رئيس الاتحاد الدولي عن سعادته لوجوده مرة أخرى في دولة الإمارات، موجهاً شكره وتقديره لجميع أعضاء ولجان الـ WAKO لمساهمتهم القيمة في تطوير رياضة الكيك بوكسينج وتقدمها،

وجدد شكره وتقديره لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج على تنظيم واستضافة هذا الاجتماع الهام وإظهاره بهذه الصورة المميزة، وفي الختام تم تبادل الدروع والصور التذكارية بين طارق المهيري ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج والمكتب التنفيذي.