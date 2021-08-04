«قرش المتوسط» في «مهمة تاريخية»

طوكيو (أ ف ب)

يريد السباح التونسي أسامة الملولي أن تكون مشاركته السادسة توالياً في الألعاب الأولمبية تاريخية، برغم ما شابها من ظروف قبل قدومه إلى اليابان.

ويخوض الملولي «37 عاماً» سباق الماراثون في المياه المفتوحة، بعدما فرض نفسه بين نجوم السباحة العالميين بإحرازه ذهبية 1500 م في بكين 2008 وفضية 2012، قبل انتقاله إلى سباقات المياه المفتوحة، حيث توّج بسباق 10 كلم في لندن 2012، ليحقق سابقة بالتتويج في الحوض والمياه المفتوحة.

وتوترت علاقة الملولي بالاتحاد التونسي للسباحة قبل الأولمبياد، على خلفية قيمة المنح المالية المرصودة له للتدرب استعداداً للمنافسات العالمية، فأعلن اعتزاله بعد وصول الأزمة إلى المحاكم قبل أن يعود عنه.

وقال «قرش المتوسط» الذي ضمن تأهله في مدينة سيتوبال البرتغالية في يونيو الماضي، في تصريحات صحفية: إن «المهمة لن تكون سهلة، لدي الخبرة لكني لا زلت أتعلم في سباقات الماراثون، ستكون منافسة صعبة في مواجهة السباحين الشبان».

علق قبل يومين في حسابه على انستجرام: «أنهينا أولى التدريبات في موقع منافسات المياه الحرة، والحمد لله الظروف طيبة».

واستهل الملولي مشواره في الألعاب عام 2000 في سيدني عندما كان يافعاً، وأحرز خلالها أيضاً لقبي 1500 م في مونديال 2009 و5 كلم مياه مفتوحة في مونديال 2013.

وكان السباح التونسي الشاب أيوب الحفناوي منح بلاده ميدالية مفاجئة في 400 م حرة مطلع الألعاب الحالية.