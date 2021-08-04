«فنان» يترشح لرئاسة المريخ!

مراد المصري (دبي)

تصدر الفنان الشاب محمد عيسى الشهير بلقب «الدبلوماسي» أخبار الرياضة السودانية، بعدما أعلن عزمه الترشح لرئاسة مجلس إدارة المريخ في خطوة نابعة عن عشقه للنادي لكنها أثارت الاستغراب والدهشة.

محمد عيسى الذي يشتهر بالغناء يعتبر من عشاق نادي المريخ السوداني، وأكد أنه جاهز ومؤهل للقيام بالمهمة في حال توليه رئاسة النادي، وأنه قادم لإنهاء الصراعات التي دارت في النادي خلال الفترة الماضية.

كشف الفنان أن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات تضم مستثمراً عربياً من العيار الثقيل وصاحب خلفية رياضية عالمية وخيرة أبناء المريخ الشباب وأصحاب القدرات المالية والاقتصادية.

الفنان محمد عيسى يتولى حالياً منصب نائب رئيس نادي البرنس الرياضي، وأكد أن ذلك جعله قريباً من الوسط الرياضي وأن العمل الإداري في الأندية يحتاج إلى تضحية وعقلية اقتصادية ذات أفق والمال وحده لا يحقق النجاحات أو يدير الأندية الكبيرة.

الفنان محمد عيسى تواجد كثيراً في مدرجات ملاعب مباريات المريخ والهلال السودانيين ويمتلك علاقات مع عدد كبير من الرياضيين، ورغم ذلك فإن قراره يبقى مثار دهشة في الوسط الرياضي.