دعوة ظاظا من «أسياد الطاولة»

طوكيو (أ ف ب)

تلقّت لاعبة كرة الطاولة السورية هند ظاظا، أصغر مشاركة في أولمبياد طوكيو عن 12 عاماً، دعوة من اللجنة الأولمبية الصينية للتدرب مع أسياد اللعبة، وفق ما ذكرت تقارير صينية.

ظاظا التي اشتهرت بين ليلة وضحاها في بلدها الذي مزقته الحرب، بعد تأهلها إلى طوكيو العام الماضي، خرجت من الدور التمهيدي في العاصمة اليابانية بعد خسارتها 4-صفر أمام النمسوية ليو جيا.

انتهى مشوارها باكراً في طوكيو، لكن يبدو أن وجهتها المقبلة ستكون اعتباراً من الشهر المقبل الصين التي أحرز رياضيوها ذهبيتي وفضيتي الفردي لدى الرجال والسيدات في طوكيو حتى الآن.

ذكرت القناة الحكومية «سي سي تي في» أن ظاظا حصلت على دعوة من اللجنة الأولمبية الصينية، ونقلت عن اللاعبة قولها «أتطلع للتدرب في الخارج كي أستمر في التطور وأحقق حلمي في إحراز البطولات».

وتابعت: «بالطبع آمل أولاً أن أرتقي إلى مستوى اللاعبين الصينيين، حلمي أن أكون قوية مثلهم، وأتطلع للذهاب إلى الصين وأحصل على التدريب الذي يخضعون له».

كان على ظاظا أن تتخطى صعوبات عدة في التمارين للوصول إلى الأولمبياد، حيث حملت علم بلادها في حفل الافتتاح.

تابعت ظاظا أن الظروف التي تمرنت فيها في سوريا كانت صعبة جداً، كنت أتمنى أن تكون مختلفة.

كانت ظاظا أصغر مشاركة في الألعاب منذ لاعبة التزلج الفني على الجليد الرومانية بياتريس هوستيو «11 عاماً» في أولمبياد جرونوبل الشتوي في فرنسا عام 1968.