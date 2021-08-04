سلة أميركا «القلب القاسي»!



طوكيو (د ب أ)

واصل المنتخب الأميركي لكرة السلة للسيدات رحلة الدفاع عن لقبه الأولمبي بنجاح، وتأهل الفريق بجدارة إلى المربع الذهبي للمسابقة في دورة الألعاب الأولمبية الحالية «طوكيو 2020»، بفوزه الساحق 79- 55 على نظيره الأسترالي في دور الثمانية.

ويلتقي المنتخب الأميركي في المربع الذهبي نظيره الصربي الذي افتتح فعاليات دور الثمانية، في وقت سابق اليوم، بفوز ثمين 77- 70 على المنتخب الصيني.

واحتكر المنتخب الأميركي للسيدات الميدالية الذهبية لكرة السلة في الدورات الأولمبية في آخر ست دورات أولمبية، كما أنه أحرز اللقب الأولمبي ثماني مرات في آخر تسع دورات أولمبية سابقة، بداية من 1984 وحتى 2016، باستثناء أولمبياد 1992 في برشلونة عندما فاز بالميدالية البرونزية.

وتأهل المنتخب الصربي للدور قبل النهائي بالتغلب على نظيره الصيني 77- 70، حيث تقدم الفريق الصربي خلال الربع الأول 16- 14 ثم انتهى الربع الثاني بالتعادل 19 - 19.

وتفوق المنتخب الصيني خلال الربع الثالث 25 - 14، لكن المنتخب الصربي استعاد سيطرته في الربع الأخير وتفوق خلاله 28 - 12 ليحسم المباراة لمصلحته وينتزع بطاقة التأهل للمربع الذهبي.