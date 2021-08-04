«تعديل مخطط» عداءة «التأشيرة الإنسانية»!

طوكيو (أ ف ب)

غادرت العداءة البيلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا اليابان، في رحلة متجهة إلى فيينا، حيث كان من المقرر أن تسافر إلى بولندا التي قررت منحها تأشيرة إنسانية، بسبب تهديدات تلقتها من اتحاد بلادها على خلفية توجيهها له انتقادات علنية.

وأفاد أحد المسؤولين في المطار لوسائل إعلام، أنه كان من المفترض أن تغادر العداءة، البالغة 24 عاماً، على متن رحلة مباشرة إلى العاصمة وارسو، ولكن تم تبديل المخطط في اللحظات الأخيرة.

واستقلت تسيمانوسكايا الطائرة في مطار ناريتا خارج العاصمة طوكيو، بعدما غادرت السفارة البولندية، حيث أمضت الليلتين الماضيتين، بعدما أكدت في وقت سابق تلقيها تهديدات بالمغادرة القسرية لليابان لانتقادها اتحاد بلادها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفضت تسيمانوسكايا الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام في المطار، قبل أن تقلع رحلتها في تمام الساعة 11 بالتوقيت المحلي «0200 ت ج».

وقالت العداءة في بيان نشرته مؤسسة التضامن الرياضي البيلاروسي، قبل أن تمضي ليلتين في سفارة بولندا: «أنا بأمان ويتم اتخاذ القرار بشأن المكان الذي سأقضي فيه الليلة».