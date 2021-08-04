«التعنت» يعرقل رحيل هداف «الأسود الثلاثة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية النقاب عن السعر الذي حدده توتنهام للاستغناء عن خدمات نجمه وهدافه هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي الملقب بمنتخب «الأسود الثلاثة»، وقالت نقلاً عن مصادر داخل النادي اللندني، إن دانييل ليفي رئيس «السبيرز» ليس على استعداد لترك كين يرحل، إلا إذا قدم النادي المعني والمهتم بضمه، عرضاً بمبلغ 175 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن هذا هو المبلغ الذي يتعين أن يدفعه مانشستر سيتي، إذا كان يريد الفوز بهذه الصفقة هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفي يرفض بشدة الاستجابة لمطالب كين بالرحيل، بل ويطالبه بسرعة العودة إلى تدريبات الفريق حتى لا تتفاقم العقوبة الموقعة عليه.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا كان غياب كين عن التدريبات بمثابة رسالة منه للنادي، تؤكد أنه لم يعد يطيق البقاء مع «السبيرز»، فإن هذه المناورة من جانب كين لا تثير أدنى قلق لدى رئيس النادي دانييل ليفي.

وتابعت الصحيفة تقول: توتنهام لا يدخر جهداً من أجل تدعيم صفوفه، حيث وقع بالفعل عقداً مع الإسباني بريان جيل «20 عاماً» لاعب إشبيلية السابق، وفي طريقه لتوقيع عقد آخر مع الأرجنتيني كريستيان روميرو لاعب أتلانتا الإيطالي مقابل 50 مليون يورو، غير أنه من الواضح أن كل هذا لا يقنع كين بالبقاء.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها: إذا وافق مانشستر سيتي على دفع المبلغ الذي يطلبه رئيس نادي توتنهام، فمعنى ذلك أن كين سيصبح ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بعد البرازيلي نيمار دا سيلفا «222 مليون يورو نظير انتقاله لباريس سان جيرمان»، والفرنسي كليان مبابي «180مليون يورو مقابل انتقاله للنادي نفسه».