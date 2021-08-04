رسالة من محرز إلى جوارديولا



أنور إبراهيم (القاهرة)

ظهر النجم الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، في حالة بدنية وفنية طيبة خلال التدريبات والمباريات الودية التي خاضها الفريق، في فترة الإعداد التي تسبق انطلاق الموسم الجديد.

وقدم محرز أداءً جيداً في المباريات الودية الثلاث التي خاضها الفريق حتى الآن، قبل بدء منافسات الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، والتي يبدأها السيتي بمواجهة توتنهام على أرضه يوم 15 أغسطس الجاري، وإن كان يسبقها مباراة نهائي درع الاتحاد أمام ليستر سيتي يوم السبت المقبل.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن محرز بهذا الأداء الراقي يوجه رسالة قوية إلى مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، مفادها: إنني جاهز لكي أكون أساسياً في الموسم الجديد.

ومنذ المباراة الودية الأولى للسيتي يوم 27 يوليو الماضي، والتي أقيمت على ملعب أكاديمية السيتي، يتألق محرز ويسهم في فوز فريقه على بريستول نورث إيند الذي يلعب في الشامبيونشيب 2-صفر، وفي الودية الثانية أمام بارنسلي، فاز السيتي 4-صفر سجل منها النجم الجزائري الهدف الثالث من تمريرة عرضية من الظهير بنيامين ميندي، استقبلها على الطائر في الشباك، بينما نجح في الودية الثالثة ضد بلاكبول في تسجيل هدف وصناعة آخر، وانتهت المباراة بفوز السيتي 4-1.

وقال موقع جول إنه بعد هذا المستوى الجيد الذي ظهر به محرز في المباريات الودية، عليه أن يثبت للجميع ما إذا كان بمقدوره أن يحافظ على هذا المستوى، خلال المباريات الرسمية التي يخوضها الفريق، بداية من عطلة نهاية الأسبوع ضد فريقه السابق ليستر سيتي في نهائي بطولة درع الاتحاد.

وكان محرز صرح مؤخراً بأنه لا يفكر على الإطلاق في تغيير ناديه، بحثاً عن تحدٍ جديد في مكان آخر، وقال: إذا كنت أريد الذهاب إلى أبعد مدى، ينبغي أن أبقى مع «البلومون»، وأنا بالفعل لا أرى نفسي إلا مع السيتي، فليس هناك فريق أفضل منه.

وعندما سئل عما إذا كان ينوي تجربة اللعب في بطولة دوري أخرى غير «الإنجليزي»، قال محرز بلهجة قاطعة: لا.. أحب إنجلترا والكرة الإنجليزية الرائعة، ولا أفكر على الإطلاق في مغادرة هذا البلد، وعندي أهداف كثيرة أحققها هنا.