«فيفا» يوقف حياتو لمدة عام

برلين (د ب أ)

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منع عيسى حياتو، الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي للعبة «كاف»، من ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة عام.

وذكر «فيفا» اليوم أن غرفة التحكيم التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة وجدت أن حياتو مسؤول عن انتهاك القواعد المتعلقة بتسويق وسائل الإعلام وحقوق التسويق للمسابقات التي نظمها كاف في الفترة من 2014 إلى 2017.

وذكر «فيفا» في بيان: عقب جلسة استماع موسعة، قررت غرفة التحكيم، وفقاً للمعلومات التي تم تجميعها من قبل غرفة التحقيق، أن السيد عيسى حياتو خرق واجب الولاء في منصبه كرئيس للكاف.

وسيتعين على حياتو دفع غرامة قدرها 30 ألف فرانك سويسري (170ر33 ألف دولار).