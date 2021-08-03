«يويفا» يعاقب الاتحاد الإنجليزي!

لندن (د ب أ)

اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن سلوك بعض المشجعين في المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا «يورو 2020» في ملعب ويمبلي.

وخسر المنتخب الإنجليزي، بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت، المباراة النهائية بركلات الترجيح أمام المنتخب الإيطالي الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا» أن الاتحاد الإنجليزي كلف لجنة مستقلة بالتحقيق في المشكلة وتعهد بتحديد هؤلاء المسؤولين عن «المشاهد المؤسفة» في ويمبلي.

وفتح «يويفا» أيضاً تحقيقاً تأديبياً في المشاهد الفوضوية وأعلن الآن عن الإجراءات.

وذكر «يويفا»: سيتم توفير المزيد من المعلومات حول هذه المسألة في أقرب وقت ممكن، في الوقت نفسه ينتظر الاتحاد الإنجليزي العقوبة التي ستوقع عليه.