بالأرقام.. بدلاء الأهلي أفضل من الزمالك في الدوري المصري

عمرو عبيد (القاهرة)

يستعد الدوري المصري لوضع اللمسات الأخيرة على مشهد النهاية في الموسم الجاري، وفي ظل الضغط الكبير الذي تعرض له جدول المسابقة، تظهر «الأوراق البديلة»، ضمن أبرز وأهم الحلول التي ستساعد الفرق على بلوغ خط النهاية بنجاح.

ويلاحق الأهلي غريمه الزمالك على قمة الدوري المصري، لكنه تعرّض لفترات لعب مضغوطة جداً بسبب خوضه منافسات قارية وعالمية، ليدرك ضرورة استغلال «الأوراق البديلة» ويصبح الأكثر نجاحاً في الدوري بتسجيل 18 هدفاً بواسطتها.

21 لاعباً من بدلاء «المارد الأحمر» شاركوا في تسجيل وصناعة تلك الأهداف، بواقع 15 نجحوا في هز الشباك وقام 6 بالتمرير الحاسم، بينها 3 أهداف مشتركة سجلها لاعب بديل بصناعة من آخر قادم من مقاعد البدلاء، بينما لم يظهر «الفارس الأبيض» في قائمة «توب 10»، بعدما سجل بدلاؤه وصنعوا 6 أهداف فقط تُمثّل نسبة 12.5% من إجمالي أهدافه التي منحته صدارة الدوري حتى الآن.

وشاركت مقاعد بدلاء الزمالك في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها. فريق البنك الأهلي احتل المرتبة الثانية في تلك القائمة بتسجيل 11 هدفاً عبر البدلاء، الذين أسهموا في تسجيل 38% من أهدافه لتكون النسبة الأعلى على الإطلاق بين جميع الفرق، رغم تساوي الإجمالي مع فريق المصري البورسعيدي لكن النسبة بلغت للأخير 30%، وتساوى بيراميدز مع الاتحاد والإسماعيلي في تسجيل 10 أهداف بواسطة البدلاء، لكن الأول استخدم 11 لاعباً في تحقيق ذلك بسبب هدف مشترك واحد فقط بين ورقتين بديلتين، مقابل 13 بديلاً للثنائي الآخر بينهم 3 أهداف مشتركة لكل فريق.

ويُعد وادي دجلة الأقل استفادة من تغييراته خلال المباريات لأن بدلاءه قدموا له هدفاً وحيداً فقط، يمثل نسبة 4.2% من إجمالي أهدافه، وهو الهدف الذي سجله صلاح أمين في مرمى مصر للمقاصة خلال الجولة 11 لكن الفريق خسر بنتيجة 1-3، في حين أن بدلاء سموحة أهدوا له هدفين مثلما كان الحال مع سيراميكا كليوباترا، لكن الأول لم يسجل مطلقاً عبر أوراقه البديلة التي اكتفت بتقديم تمريرتين حاسمتين، في حين أحرز صاحب المركز الـ11 هدفاً واحداً وصنع آخر عبر تغييراته.

على الصعيد الفردي، يُعتبر كريم بامبو «البديل السوبر» في الدوري المصري، حيث سجّل 6 أهداف بعد مشاركته خلال الفترات الأخيرة من المباريات ومنح فريقه نقطتين مباشرتين بالتعادل أمام الأهلي وبيراميدز، كما هز شباك إنبي مرتين والمصري وطلائع الجيش بذات «السيناريو»، واحتل المرتبة الثانية 5 لاعبين بينهم ثنائي الأهلي، حسين الشحات ووليد سليمان، بواقع 3 أهداف لكل منهما بعد المشاركة كبديلين، وهو ما تكرر مع سافيولا «المقاولون» وآري بابيل «الإسماعيلي» وأحمد علي كامل «البنك الأهلي».

ويظهر 3 لاعبين ليكونوا الأبرز على مستوى صناعة الأهداف بعد المشاركة كبدلاء، وهم عبد السميع إبراهيم الذي أهدى الاتحاد السكندري 6 نقاط مباشرة بتمرير كرتين حاسمتين، وتساوى معه كل من محمد عبد المجيد «الإنتاج الحربي» ومحمد مرسي «إنبي».

