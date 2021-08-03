جوائز «المحترفين» تعتمد أدق معايير اختيار المرشحين

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت رابطة المحترفين أنه تم اعتماد أدق المعايير في عملية اختيار المرشحين لجوائز رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي 2020-2021، وذلك مع تواصل التصويت على اختيار الفائزين عبر مختلف منصات الرابطة وبإقبال لافت من الجماهير وممثلي الأندية ووسائل الإعلام.

وتم اختيار المرشحين للجوائز بشكل أولي عن طريق شركة أوبتا الشريك الإحصائي للرابطة التي وضعت القائمة الأولية بناءً على الإحصائيات الخاصة بمسابقة الدوري، ثم قامت لجنة الاختيار التي تضم اللجنة الفنية بالرابطة والخبراء باختيار القائمة النهائية، ويجوز للجنة الاختيار استثناء المعايير فيما لا يتعدى 20% من إجمالي المرشحين في كل فئة.

وكشفت الرابطة أنه تم تحديد المرشحين للجوائز بحيث تشمل قوائم اللاعبين الإماراتيين والأجانب وحراس المرمى اللاعبين الذين شاركوا في 13 مباراة أو أكثر في الدوري في الموسم الماضي، فيما تعتمد قائمة المدربين على المدربين الذين حصدوا 50% من النقاط على الأقل في 10 مباريات، أما قائمة اللاعبين الواعدين فتعتمد على اللاعبين الذين شاركوا في 6 مباريات أو أكثر في مباريات دوري الخليج العربي من مواليد 2000 فما فوق.

وضعت اللجنة الفنية للرابطة معايير للتصويت في حال التعادل بين اللاعبين المرشحين في عدد النقاط، حيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، ونقطتين عن كل بطاقة حمراء. أما في فئة جائزة القائد، وفي حال التعادل بين المدربين المرشحين للجائزة، فيتم حسم الفائز عبر عدد المباريات التي فاز بها الفريق تحت قيادته، وتتم إضافة نقطة عن كل مباراة فاز بها الفريق تحت قيادته، ويتم حسم نقطة عن كل عقوبة أو غرامة صدرت للمدرب.

وجهت الرابطة الدعوة للجميع للمشاركة في التصويت لاختيار أفضل 5 مرشحين في كل فئة، حيث يتم ترتيبهم من قبل الشخص المصوت من الأعلى إلى الأدنى لمنحهم النقاط، علماً أنه في المجمل في نهاية التصويت سيتم توزيع التصويت لكل فئة بحسب النسب التالية:25% للمدربين و25% لقائد كل فريق و25% للإعلاميين و25% للجماهير. يتم التصويت على المرشحين من خلال الموقع الرسمي للرابطة www.uaeproleague.ae وتطبيقات الرابطة على الهواتف الذكية. أما جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير وأجمل هدف في الموسم، وأفضل منصة رياضية رقمية، فيتم التصويت لها عبر صفحات الرابطة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: تويتر، إنستجرام، فيسبوك وتيك توك @AGLeague.

يتنافس على جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب إماراتي) كل من: عبدالله رمضان، علي مبخوت، وخليفة الحمادي (الجزيرة)، عبد العزيز هيكل (شباب الأهلي)، عبد السلام محمد وماجد راشد (اتحاد كلباء)، فابيو ليما (الوصل)، سهيل النوبي وسلطان الشامسي (بني ياس) وشاهين عبد الرحمن (الشارقة). وانحصرت المنافسة في جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب أجنبي) بين: تولاني سيريرو وميلوس كوسانوفيتش (الجزيرة)، ساشا ايفكوفيتش ونيكولاس خمينيز وجاستون سواريز وجواو بيدرو (بني ياس)، ريان مينديز وتوزي (النصر)، دودو (خورفكان)، كارتابيا (شباب الأهلي).

ويتنافس على جائزة القائد الأفضل المدربون: مهدي علي (شباب الأهلي)، مارسيل كايزر (الجزيرة)، دانيل إيسايلا (بني ياس)، عبدالعزيز العنبري (الشارقة) وخورخي داسيلفا (اتحاد كلباء). ويتنافس على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى كل من: فهد الظنحاني (بني ياس)، عادل الحوسني (الشارقة)، جمال عبدالله (اتحاد كلباء)، علي خصيف (الجزيرة) وماجد ناصر (شباب الأهلي).

فيما يتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي واعد تحت 21 سنة كل من: ماجد راشد (اتحاد كلباء)، أحمد الحمادي (الظفرة)، حسين مهدي (النصر)، علي صالح (الوصل) وخالد سالم (حتا). وستكون المنافسة على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، الجائزة التي تم استحداثها هذا العام، كل من: إيجور جيسوس (شباب الأهلي)، لوكاس بيمينتا (الوحدة)، أحمد أبوناموس (بني ياس)، جلوبر ليما (النصر)، عمر تراوري ومحمد ربيع (الجزيرة)، لوان بيريرا (الشارقة)، بريان راميريز (حتا)، موفتاو أولابي ومحمد مصطفى (الفجيرة).