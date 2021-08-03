أسينسيو يجدد المواجهة بين إسبانيا والبرازيل

طوكيو (رويترز)

سجل ماركو أسينسيو هدفاً في الوقت الإضافي لتقضي إسبانيا على أمل اليابان في تحقيق ميدالية ذهبية بمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو بفوزها 1-0، وضربت بذلك موعداً مع البرازيل في النهائي.

وعانت البرازيل حاملة اللقب لبلوغ النهائي أيضاً بعد فوزها بركلات الترجيح على المكسيك 4-1 عقب انتهاء المواجهة بالتعادل من دون أهداف بعد وقت إضافي.

وكانت اليابان على بعد خمس دقائق من نقل المباراة إلى ركلات الترجيح قبل هدف قاتل لأسينسيو مهاجم ريال مدريد.

وتتطلع إسبانيا لتكرار إنجاز ذهبية ألعاب برشلونة 1992 لكن سيتعين عليها الفوز على البرازيل بطلة أولمبياد ريو قبل خمس سنوات.

وقال إيريك جارسيا مدافع إسبانيا: فريق البرازيل يتمتع بقدرات كبيرة وكنا نعرف أننا إذا أردنا الفوز بالميدالية الذهبية يجب أن نواجه أفضل منتخبات هنا.

وكان يمكن للبرازيل حسم الفوز خلال الوقت الأصلي حين سدد ريتشارليسون ضربة رأس في القائم في الدقيقة 82، لكن بعد الوصول لركلات الترجيح تدين البرازيل بالفضل إلى حارسها سانتوس في الصعود للنهائي بعد أن تصدى لركلة إدواردو أجيري، كما سدد زميله يوان فاسكيز في القائم.

وضمنت ركلة رينيير الفوز للبرازيل التي يقودها داني ألفيس (38 عاما) مدافع برشلونة السابق.