اليونان تنسحب من «السباحة الفنية» بسبب كورونا

طوكيو (د ب أ)

انسحبت اليونان من منافسات السباحة الفنية بأولمبياد طوكيو بعدما أصيب أربعة من أعضاء الفريق بفيروس كورونا.

وذكرت اللجنة الأولمبية اليونانية أن ثلاثة من السباحين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا اليوم «الثلاثاء» بعدما أصيب واحد أول أمس «الاثنين»، وترك الثلاثي القرية الأولمبية للإقامة في أحد فنادق الحجر الصحي في العاصمة اليابانية.

وذكرت اللجنة الأولمبية اليونانية أنه لا يمكن لليونان أن تشارك في منافسات الثنائي أو الفرق في هذه الرياضة.

وكان منظمو الأولمبياد أعلنوا، أمس، تسجيل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا مرتبطة بدورة الألعاب، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 294، من بينهم 25 رياضياً مصاباً.