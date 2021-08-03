يد «الفراعنة» تصنع التاريخ العربي في طوكيو

طوكيو (د ب أ)

كتب المنتخب المصري لكرة اليد التاريخ وحقق الفريق إنجازاً غير مسبوق بتأهله إلى المربع الذهبي في مسابقة كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية الحالية «طوكيو 2020» بفوزه الكبير والثمين 31-26 على نظيره الألماني في دور الثمانية للمسابقة.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المشاركات المصرية بالدورات الأولمبية التي يبلغ فيها «الفراعنة» المربع الذهبي، وأصبح الفريق مرشحاً للمنافسة على إحدى الميداليات في هذه الدورة الأولمبية.

وقدم أحفاد «الفراعنة» عرضاً رائعاً عبر شوطي المباراة وأحرجوا «المانشافت» على المستويين الفني والبدني خلال شوطي المباراة.

واجتاز المنتخب المصري ببراعة عقبة نظيره الألماني الفائز ببطولة العالم ثلاث مرات وببطولة أوروبا مرتين وكذلك بذهبية أولمبياد 1936. ويلتقي المنتخب المصري في المربع الذهبي نظيره الفرنسي على بطاقة التأهل لنهائي المسابقة.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول لصالحه 16-12 بعد أداء راق من المنتخب المصري دفاعاً وهجوماً وأيضاً من حارس مرمى الفريق كريم هنداوي «كاتونجا»، الذي كان نجم الفريق الأول في هذه المباراة.

وفي الشوط الثاني، حافظ «الفراعنة» على تقدمهم رغم المحاولات المستميتة من لاعبي ألمانيا لقلب النتيجة لصالحهم. ولعب نزول على زين مجدداً في وسط هذا الشوط دوراً مميزاً في الضغط القوي على الدفاع الألماني.