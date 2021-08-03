«رجبي الإمارات» يرفع درجة الاستعداد لبطولة غرب آسيا

دبي (وام)

أكد محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي أن الاستعدادات جارية على قدم وساق في منتخبي الرجال والسيدات للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقرر لها 10 و11 سبتمبر المقبل بالعاصمة اللبنانية بيروت، مشيراً إلى أن منتخب الرجال يتدرب 5 مرات أسبوعياً، ومنتخب السيدات 3 مرات، وأن الهدف من المشاركة في تلك البطولة هو المنافسة على لقب الرجال، وتحقيق مركز متقدم واكتساب الخبرة بالنسبة لمنتخب السيدات، فضلاً عن اعتبار تلك المشاركة بمثابة إعداد للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم بجنوب افريقيا.

ويقول الزعابي: «بطولة غرب آسيا سوف تشارك فيها 8 منتخبات للرجال، و6 للسيدات، ونتوقع أن تكون المنافسة قوية في المنافستين، نظراً لتقارب المستوى بين المنتخبات المشاركة، خصوصاً في ظل تطور عدد من المنتخبات، وظهورهم بشكل لافت في البطولة العربية الأخيرة بجمهورية مصر العربية، وبالنسبة لنا فإننا لدينا قائمة موسعة من اللاعبين يخضعون للتدريبات المكثفة حالياً، وسوف نفرز الأفضل منهم للمشاركة في البطولة، وبالنسبة لمنتخب السيدات فهو حديث التكوين، ومن المنطقي أن نتحدث عن اكتساب الخبرة وتحقيق مركز جيد، في نفس الوقت الذي نسعى فيه حالياً لتعيين مدربة محترفة صاحبة خبرة سيتم اختيارها بعناية كبيرة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الفريق، خصوصاً أن معظم لاعباته من صغيرات السن الواعدات».

وتابع الزعابي: اتحاد الرجبي كان من أول الاتحادات التي اعتمدت بروتوكولاً للعودة للتدريبات والمسابقات بالتنسيق مع الجهات المعنية الرسمية، ونجح في تنظيم دوري استثنائي بمشاركة 10 لاعبين في كل فريق بدلاً من 15 لاعباً مراعاة لظروف الجائحة، وهذا أمر قانوني، وشاركنا في بطولة العرب بمصر التي حصلنا فيها على المركز الثالث فبراير الماضي، ومن ضمن أولوياتنا في المرحلة المقبلة المشاركة في البطولة الأولمبية الآسيوية للسيدات التي ستقام في أوزبكستان سبتمبر المقبل، والتي سوف تكون المنافسة فيها أقوى من بطولة غرب آسيا، ونستهدف من المشاركة فيها إكساب لاعباتنا الخبرة الدولية اللازمة وتحقيق مركز جيد.