المصريان كيشو ومتولي يهدران فرصة «الذهب» في طوكيو

طوكيو (أ ف ب)

يلعب كل من المصريين محمّد إبراهيم «كيشو» ومحمّد متولي على الميدالية البرونزية في وزنه ضمن المصارعة اليونانية- الرومانية غداً «الأربعاء» في أولمبياد طوكيو.

استهل «كيشو» مشواره اليوم في ثمن نهائي وزن 67 كلجم بفوز على الكوري الجنوبي هانسو ريو 7-6، ثم تخطى الأرميني كارين أصلانيان في ربع النهائي بالنقاط (7-7). وفي نصف النهائي، كان قريباً من التأهل إلى مباراة اللقب وضمان فضية على الأقل بتقدمه على الأوكراني برفيز ناسيبوف، لكن الأخير قلب تأخره محققاً الفوز 7-6.

ويلعب «الأربعاء» على البرونزية مع الفائز بين الدنماركي فريدريك هولمكفيست بييريهوس والروسي تحت علم محايد أرتيم سوركوف. وفي الوزن عينه، خسر الجزائري عبد المالك مرابط أمام الكوري الجنوبي هانسو ريو بالأفضلية التقنية 0-8، والتونسي سليمان نصر أمام الروسي أكر العبيدي بالنتيجة ذاتها.

وفي وزن 87 كلجم، تغلب متولي على البيلاروسي كيريل ماسكيفيتش بالأفضلية التقنية 9-1، ثم الكوبي دانيال جريجوريتش هيتشيفاريا بالسقوط 4-0، وفي نصف النهائي، سقط أمام المجري فيكتور لورينتس بالنقاط 2-9.

وفي الوزن نفسه، تغلب الجزائري بشير سيد عزارة على الصيني في بنج في ثمن النهائي بالأفضلية التقنية 11-1، قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام الأوكراني زان بيلينيوك بأفضلية النقاط (1-1).

وفي المصارعة الحرة، خسرت التونسية مروى عامري أمام السويدية هينا كاتارينا يوهانسون 1-5 في ثمن نهائي وزن 62 كلجم. وكانت عامري (32 عاماً) قد أحرزت برونزية وزن 58 كلجم في ريو 2016، وحلت وصيفة في بطولة العالم 2017 في باريس.