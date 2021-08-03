الإعلامية إيمان الحصري توجه رسالة لمتابعيها بعد تفاقم حالتها الصحية

أحمد عاطف (القاهرة)

تصدرت الإعلامية المصرية إيمان الحصري مؤشرات البحث على موقع جوجل، وذلك بعد أن وجهت أول رسالة لها إلى الجمهور منذ تفاقم أزمتها الصحية.

وكتبت الحصري رسالة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لأول مرة منذ أزمتها الصحية، قالت فيه إنها تشكر المتابعين على الدعم والاهتمام الذي لاقته منذ أزمتها، موضحة أنها تلقت الكثير من الكلمات الطيبة والدعوات الصادقة خلال تلك الفترة.

وأضافت في منشورها أنها لازالت تعاني خلال الفترة الحالية ولم تتماثل للشفاء الكامل بعد، وطلبت من المتابعين مزيدا من الدعاء حتى يهوّن عليها آلام المرض، مختتمة كلامها: "إن شاء الله عندي ثقة كبيرة إني هعدي التجربة الصعبة دي على خير".

من ناحية أخرى وجه الإعلامي المصري يوسف الحسيني رسالة دعم إلى إيمان الحصري، وذلك خلال تقديم برنامجه "التاسعة"، حيث طلب من المشاهدين الدعاء لها وللفنانة دلال عبد العزيز والفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال الحسيني: "ربنا يشفيكي ويعافيكي، ويطلعك بألف سلامة من هذه التجربة، أرجوكم شاركوا إيمان في الدعاء وادعوا لكل مريض بتمام الشفاء والعافية ".

يذكر أن إيمان الحصري تواجه مشكلات صحية منذ ثلاثة أشهر، بعدما تعرضت لمضاعفات نتيجة إحدى العمليات الجراحية، الأمر الذي جعلها تجري ثلاث عمليات أخرى.









