ناجلسمان يطلب «الصبر» على «البافاري»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بداية سيئة، استهل بها جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونيخ مهمته الجديدة مع الفريق البافاري، إذ أنه لم يفز على الإطلاق في أي من المباريات الودية الأربع التي خاضها حتى الآن خلال فترة الإعداد التي بدأها استعداداً للموسم الجديد.

وأثارت هذه البداية الباهتة نوعاً من القلق لدى مسؤولي البايرن الذين كانوا يتوقعون من هذا المدرب المتميز ما هو أفضل، على غرار العمل الرائع الذي قام به من قبل مع فريق هوفنهايم، ومن بعده فريق ريد بول لايبزج.

ورغم ذلك، أبدى ناجلسمان ثقته في أن الأمور ستتطور إلى الأفضل خلال المرحلة القادمة.ولعب ناجلسمان 4 مباريات ودية، الأولى كانت يوم 17 يوليو الماضي ضد فريق كولون وخسرها 2-3، وبعدها بأسبوع تعادل مع فريق أياكس أمستردام 2-2، ثم خسر من بروسيا مونشنجلادباخ 0-2، وأنهى المباريات الأربع بخسارة ثقيلة 0-3 من فريق نابولي الإيطالي، على ملعب أليانز أرينا معقل البايرن.

وفي دفاعه عن نفسه أمام الصحفيين الألمان إزاء هذه النتائج، قال ناجلسمان إن ضيق الوقت لم يسعفه لتطبيق أفكاره ورؤاه، وإن عمله يحتاج للصبر والوقت، ولهذا لم يؤت الإعداد الصيفي بثماره حتى الآن.

وأضاف قائلاً: أمتلك فريقاً جيداً ولكن المشكلة إن أغلب نجومه لم ينضموا للفريق إلا منذ أيام قليلة، وافتقدنا اللاعبين الذين لعبوا مباريات أكثر من غيرهم في الموسم الماضي، ولم نجر سوى 3 حصص تدريبية فقط مع اللاعبين الذين انضموا إلينا مؤخراً، ولهذا مازال الإيقاع بطيئاً، ولكن علينا أن نطمئن، فمازال أمامنا بعض الوقت لإصلاح الموقف.