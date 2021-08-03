البقالي يكشف أسرار انسحابه من سباق 1500

طوكيو (د ب أ)

كشف العداء المغربي سفيان البقالي عن السر الحقيقي وراء انسحابه اليوم، من سباق 1500 متر ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية الحالية «طوكيو 2020»، مشيراً إلى أنه لم يستطع الحصول على الراحة الكافية بعد الفوز بالذهبية أمس وقبل خوض سباق اليوم.

وكان البقالي توج بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع أمس «الاثنين»، وقال البقالي: لم أكن أتوقع انسحابي من السباق ولكني كنت أريد التأهل للدور التالي، إيقاع السباق كان عالياً.

وعن السبب الحقيقي وراء عدم قدرته على استكمال السباق، قال البقالي: لم أستطع مغادرة الملعب أمس، إلا نحو الثانية والنصف فجر اليوم، بسبب الإجراءات بعد سباق الأمس الذي فزت فيه بالميدالية الذهبية، نظراً لإقامة مؤتمر صحفي وإجراءات الكشف عن المنشطات.

وأضاف: عدت للقرية الأولمبية في الثالثة صباحاً، ولم أتمكن من النوم إلا في الخامسة صباحاً، وهو أمر معتاد لأي عداء بعد أي سباق، حيث لا يستطيع العداء النوم سريعاً، واستيقظت في السادسة صباحاً، ما يعني أن نومي اقتصر على ساعة واحدة وهي غير كافية، لكنه أمر طبيعي لأي عداء بعد أي سباق.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد تواصل هاتفياً مع ذويه أو الأصدقاء بالمغرب، قال البقالي: لا، لم أتكلم مع أي أحد، بل أغلقت هاتفي. وأشار البقالي: أشعر بسعادة طاغية لأنني استطعت أن أدخل الفرحة في قلوب الشعب المغربي، وأشعر بالسعادة لتشجيعهم لي ووقوفهم بجانبي.

وقال البقالي: أهدي الميدالية الذهبية لأبي وأمي، فهما سندي ومن وقف بجانبي حتى استطعت أن أصل للمستوى الذي يؤهلني لحصد الذهب في دورة أولمبية.