أكسيلسن.. من دبي إلى قمة المجد الأولمبي

دبي (الاتحاد)

يحتفل البطل العالمي الدنماركي فيكتور أكسيلسن بفوزه بذهبية أولمبياد طوكيو في رياضة الريشة الطائرة، وذلك خلال زيارته إلى دبي خلال الأيام المقبلة، وأصبح رصيد أكسيلسن ميداليتين أولمبيتين بعد أن أحرز الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016.

وأرسل أكسيلسن رسالة شكر إلى مجلس دبي الرياضي مع صورته حاملاً الميدالية الذهبية التي فاز بها في الأولمبياد، بعدما تغلب في المباراة النهائية على حامل القب الصيني تشين لونج بنتيجة 21 – 15,21 – 12، ليكون أول لاعب غير آسيوي يفوز بلقب فردي تنس الريشة الأولمبي منذ عام 1996.

وكان أكسيلسن قد قضى قرابة 10 شهور في دبي خلال عامي 2020 و2021، حيث تدرب في مجمع حمدان الرياضي ومجمع ند الشبا الرياضي برفقة مدربه، وأشاد بحسن الضيافة والتسهيلات التي قدمها له مجلس دبي الرياضي للتدريب والاستعداد الجيد للأولمبياد في المنشآت الرياضية بدبي المجهزة بأحدث الأجهزة وفق أفضل المعايير العالمية، كما زار مقر المجلس في حي دبي للتصميم. واستضافت دبي أكثر من 50 معسكراً تدريبياً لمنتخبات ولاعبين في مختلف الرياضات استعداداً لأولمبياد طوكيو، كما باتت دبي قبلة النجوم وأبطال العالم من الرياضيين الذين يحرصون على الحضور إليها باستمرار لما توفره من منشآت وبنية تحتية مؤسسة ومصممة بأعلى المواصفات العالمية، وما تتميز به من أجواء آمنة ومناسبة لممارسة الرياضة والنشاط البدني بفضل قدرتها على مواجهة الجائحة، من خلال الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الدقيقة.

جدير بالذكر أن دبي تعد مركزاً دولياً لرياضة الريشة الطائرة بفضل البرامج والبطولات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة على مدار العام، حيث يولي المجلس اهتماماً كبيراً بتطوير اللعبة وزيادة انتشارها.

كما أطلق مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للعبة برنامج «وقت الريشة دبي» منذ عام 2014، استهدف من خلاله اللاعبين والمدربين والحكام بهدف بناء قاعدة من الممارسين وزيادة انتشار هذه الرياضة في الدولة، وأسفر برنامج وقت الريشة إلى تأهيل أكثر من 160 مدرباً، وحكام من 100 جنسية مختلفة، وأدخلت اللعبة في أكثر من 120 مدرسة، ووصل عدد الممارسين إلى أكثر من 12000 لاعب، وافتتح 20 مركز تدريب للريشة الطائرة، وأقيمت أكثر من 20 بطولة مدرسية، وتم تدريب أكثر من 600 مدرس تربية رياضية على التحكيم والتدريب للريشة الطائرة.