عيسى هلال يطلع على تجربة رباعي أندية الشارقة في إسبانيا

الشارقة (الاتحاد)

أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن تجربة الاحتراف للاعبي أندية الإمارة الباسمة في الخارج تمثل فرصة وحلماً لأي لاعب من أجل رفع راية الرياضة بشكل عام وعلى مستوى الإمارة بشكل خاص، لما يتوافر من اهتمام ودعم يجعل الرياضة بالإمارة في مكانة كبيرة، وتنعكس على الأندية ولاعبيها وتطورهم.

جاء ذلك خلال زيارته للاعبين الأربعة في إسبانيا، وهم أحمد سرور وعبد الرحمن جمعة «نادي الشارقة الرياضي» وخالد سالم «نادي خورفكان» وأحمد النقبي «نادي اتحاد كلباء»، حيث يخوضون حالياً فترة اختبار لمدة أسبوعين مع نادي رايو فاليكانو أحد أندية الليجا الإسبانية، ويعد من الأندية المعروفة على مستوى دوري الدرجة الأولى بإسبانيا.

وأضاف: جاء هذا اللقاء مع اللاعبين للاطمئنان عليهم وتقديم دفعة معنوية لهم، حيث يمثلون زملاءهم في هذه التجربة، ويحملون طموحات كبيرة من أجل الحصول على جدارة الاختيار باللعب في صفوف رايو فاليكانو وتقديم أنفسهم بشكل مميز، يؤكد موهبة اللاعب الإماراتي وقدرته على التميز خارجياً وفي دوريات عالمية.

واستطرد: حرصت على هذا اللقاء للتأكيد على دعمنا الكبير للاعبين في هذا التحدي، حيث يمتلكون طموحات كبيرة ليكونوا على موعد مع العزيمة والإصرار والثقة في إمكانياتهم ومواهبهم ليقع عليهم الاختيار لخوض هذه التجربة التي تطور بشكل كبير من إمكانياتهم، التي تمثل نقلة أيضاً للاعبي الأندية التي تذخر بالمميزين والقادرين على ترجمة الفرص التي تتاح لهم بطرق أبواب الاحتراف الخارجي، لا سيما في دوريات كبيرة مثل الدوري الإسباني، وثقتنا كبيرة في اللاعبين عطفاً على الحماس الكبير والتركيز لنيل فرصة الاحتراف الذي سينعكس بشكل أكثر تميزاً على سمعة الإمارة وعلى أنديته أيضاً.