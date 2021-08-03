«اريون» يقتنص كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بلجيكا

أبوظبي (الاتحاد)

توج المهر اريون بلقب المحطة البلجيكية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي تقام ضمن سلسلة سباقات النسخة الـ 28 في خامس محطاتها، بمضمار ولينجتون في اوستند، لتواصل الكأس الغالية نجاحاتها ومكانتها الريادية في سباقات الخيل العالمية.

وأقيم الحدث برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية، بما يتماشى مع نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وبإشراف عام من فيصل الرحماني، في ظل التنسيق والتعاون مع جمعية سباقات الخيول العربية في بلجيكا.

ونجح البطل «ابن داحس» والذي يعود لهيف القحطاني ويشرف على تدريبه مي برنارد ويقوده الفارس المميز ايكيم جيان برنارد من اقتناص لقب الكأس الغالية، برغم عدم ترشيحه لحصاد المرتبة الأولى في السباق، ليخالف التوقعات ويحقق المفاجأة في المحطة البلجيكية.

وكان السباق قد انطلق بمشاركة 14 خيلاً تمثل نخبة مرابط الخيل العربية في بلجيكا وأوروبا وأقيم لمسافة 1800 متر ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وجاء السباق قوياً ومثيراً بمنافسته المحتدمة بين جميع الخيول المشاركة، حيث تمكن من صدارة المجموعة في البداية «مرجان» للشقب ريسينج، وحل بعده «لاميت شامل» لوليد بن زايد، فيما جاء من بعدهم «اريون» و«مشهور الخالدية» لعذبه للسباقات، وفي منعطف النهاية تقدم «لاميت شامل» بقوة نحو الأمام وتمكن من خطف الصدارة من «مرجان»، بيد أن قوة «اريون» والقيادة المثالية للفارس ايكيم أحدثت الفارق وصنعت صورة مغايرة لمشهد السباق في ظل تقدمه المذهل بسرعة وانطلاقة مميزة قادته لحسم اللقب بفارق عنق عن «لاميت شامل» الذي يشرف عليه المدرب جان دي ميول وتحت قيادة الفارس اوليفييه داندين، فيما جاء بالمرتبة الثالثة «فريدي باي» للمالك والمدرب جيرارد زوتيليف وتحت قيادة الفارس هيلان ستيفان. واستطاع البطل من قطع مسافة السباق بزمن: 2.09.38 دقيقة، وسط إعجاب كبير من الحضور الجماهيري المميز الذي شهده السباق، وعكس أهمية الحدث ومكانته القوية في مقدمة السباقات الكلاسيكية العريقة للخيل العربي.

توج الفائزين في ختام السباق فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي ونيل إبراهام عضو فريق العمل.

وعبر الرحماني عن فخره بالنجاحات والمكتسبات الكبيرة التي حملتها المحطة البلجيكية الخامسة في سلسلة السباقات، والتي تمثل دافعاً كبيراً لمضاعفة التميز والتقدم بمسيرة الحدث، وقال: «إن المشاركة القوية لنخبة الخيول انعكست بشكل مباشر على المنافسة المحتدمة والصراع المثير الذي جمعهم من أجل الظفر بلقب الكأس الغالية، الأمر الذي يدل على أهمية الحدث بالنسبة لملاك الخيول والمربين في أوروبا، وحرصهم الكبير على تسجيل مشاركتهم وحضورهم القوي والتنافس إلى جانب الأبطال، ليترجم رسالة الحدث في تحفيز وتشجيع عموم الملاك لرعاية الخيل العربي بجميع دول العالم».

وأضاف: «سعداء بالنتائج الإيجابية للسباق والحضور الجماهيري الكبير الذي شهده مضمار ولينغتون في مدينة اوستند الساحلية في بلجيكا، ما يمثل امتداداً لنجاحات المحطات وانعكاساً مهماً للتفاعل المميز لقطاع الخيل العربي مع الكأس الغالية في كافة مضامير العالم، ليرسخ المزيد من الإنجازات للمسيرة التاريخية للحدث وسمعته المرموقة».