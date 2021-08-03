بدعم إماراتي.. نجاح باهر لسباق العلمين للهجن

العلمين (الاتحاد)

اختتمت في مدينة العلمين بمحافظة مطروح المصرية فعاليات سباق الهجن التنشيطي الثاني بدعم الاتحاد الإماراتي للهجن، واستقبل مضمار العلمين الهجانة المشاركين من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس، ومناطق صعيد مصر والوادي الجديدة.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن السباق هو ثاني سباق هجن تنشيطي على مضمار العلمين يتم بدعم من دولة الإمارات، وسبق وأقيم سباق تنشيطي أول قبل شهر، وأضاف: شارك في السباق الأول نحو 500 متسابق، وفي السباق الثاني تم تسجيل نحو 900 مطية.

وتقدم باسم كل الهجانة بالشكر لدولة الإمارات على هذا الدعم اللامحدود لرياضة الهجن في مصر بمضمار العلمين، ومضمار شرم الشيخ، وثمّن الدور الإماراتي في تشجيع ودعم رياضة الهجن الذي ساهم فى إقبال غير مسبوق من ملاك الإبل على المشاركة.

وأعلنت لجنة التحكيم نتائج السباق، وجاءت كالتالي: الشوط الأول لبان مختلط، حققت الفو ز«سمحه» لبدر جمعان سواركة، والشوط الثاني لبان ابكار، حققت الفوز «خوت» لحامد حسين هريشات حويطات، والشوط الثالث لبان جعدان، حقق الفوز «مشعل» لإبراهيم عبادة العيادي، والشوط الرابع لبان ابكار، حققت الفوز «ارتياد» لعيد أبونصار الصالحي صوالحة، والشوط الخامس لبان جعدان، حقق الفوز «العزم» لجمعة أبوهليل معازه، والشوط السادس لبان ابكار، حقق الفوز «حمامه» لعودة محمد سليمان سواركة، والشوط السابع لبان جعدان، حقق الفوز «النجم» لندا عودة ندا تياها، والشوط الثامن لبان جعدان، حقق الفوز «عويجان» لسليمان عايد هليل حويطات، والشوط التاسع أول صريمة مختلط، حقق الفوز «الهدلي» لمحمد ضويعن حويطات، والشوط العاشر، حقق الفوز «سحيل» لجمعة قاسم الريحاني.

وفي الشوط الحادي عشر حصلت «الهندية» لجمعة أبو حرب المزيني على الناموس وفي الشوط الثاني عشر حل «الظبي» في المركز الأول لراشد مسلم الحويطي، وفي الشوط الثالث عشر، حلت «الفائزه» لمحمد أبو الشيخ الحويطي في الصدارة، وفي الشوط الرابع عشر، جاء «الزعيم» لصالح أبو معمر القراشي في الصدارة، وخطف لقب الشوط الخامس «العسلي» لمحمد سلمان العيادي.

وكسب الشوط 16 صريمة عباديات «هدير» لسعد أبوعكفة احيوات، وفازت بالشوط 17 عباديات أول صريمة جعدان «الخطر» لفرج أبوعكفة، وتفوق القاد «لمحمد جميع المزينى مزينة في الشوط الثامن عشر، وفي التاسع عشر هجن محافظات، حقق الفوز«الزعيم» لعوض مسلم على عوازم، وكسب ناموس الشوط 20 ثاني صريمة ابكار«شعلة» لسامح سالم عواد. أما الشوط 21 ثاني صريمة جعدان، فكان من نصيب«الرمح» محمد زايد سليمان تياها، وكسبت الشوط 22 «عكروت» لذياب صالح الفايدى جهينة، والشوط 23 كان نصيب «غبشان» لعطية منصور أبوبكر، وفي الشوط 24 فاز«العابر» صلاح إبراهيم سالم معازه، وكسب الشوط 25 «شاهين» لنصار عيد سالم احيوات.

وتصدرت «قمرية» لفرج أبوعكفة احيوات تحديات الثنايا مختلط في الشوط 26، وفي الشوط 27 كانت الكلمة الأخيرة لـ«الزعيم» ملك مصطفى سليمان القناص عيايدة، وفي الشوط 28 رباع وناب مختلط، حقق الفوز «الروسي» لإسماعيل سليمان بريكات تياها، وفي الشوط 29 تفوق«عز الجيش» لخالد بن عياد الحويطي، والشوط الختامي 30 لهجن المحافظات وصل إلى خط النهاية أولاً«الأشقر» لسليمان أحمد عبدالحميد شرارات.

