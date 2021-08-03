استبعاد لاعب «جُلة» من الأولمبياد بسبب المنشطات

برلين (د ب أ)

أعلنت الوكالة الدولية للاختبار (آي. تي. إيه) اليوم، استبعاد الجورجي بينيك أبراميان لاعب دفع الجلة، من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما ظهرت نتائج إيجابية لاختبارات المنشطات الخاصة به.

وأوضحت الوكالة أن نتائج تحاليل عينات أبراميان، حامل الرقم القياسي لدفع الجلة في بلاده، جاءت إيجابية وأظهرت وجود مادتين محظورتين إلى جانب هرمون، وذلك في اختبارات أجريت خارج المنافسات في 31 يوليو الماضي، وهو يوم احتفاله بعيد ميلاده الـ36.

وخرج أبراميان من تصفيات دفع الجلة التي تنطلق اليوم، لكن له الحق في طلب تحليل العينة الثانية، والتقدم باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية.