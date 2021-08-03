«الملكي» لا يرفض «التضحية» بـ«الزجاجي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني إلى التخلص من عدد غير قليل من لاعبيه هذا الصيف، سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، حتى يمكنه تمويل صفقة شراء النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، التي من المحتمل الفوز بها خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي، وأيضاً من أجل تلبية رغبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد الذي يرغب في أن يقصر اعتماده على 23 لاعباً فقط طوال الموسم، والتخلص من بقية اللاعبين، وعلى رأسهم البلجيكي إيدن هازارد.

وذكرت صحيفة «إيه بي سي» الإسبانية أن ريال مدريد صبر كثيراً على هازارد نجم تشيلسي السابق، طوال عامين، ولم يستفد منه بسبب كثرة إصاباته، لدرجة تسميته باللاعب «الزجاجي»، وعدم تأقلمه مع الكرة الإسبانية، ما اضطر النادي «الملكي» لوضعه على قائمة الذين يسعى للاستغناء عن خدماتهم هذا الصيف.

وقالت الصحيفة: إن قائمة غير المرغوب في وجودهم مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، تضم أيضاً جاريث بيل ولوكا يوفيتش وفيرلان ميندي وألفارو أودريوزولا، ومارتن أوديجارد وداني سيبايوس وآخرين، ويأمل «الميرينجي» في أن يطوي صفحتهم تماماً بالبيع، أو على أقل تقدير بالإعارة، من أجل الوصول إلى عدد 23 لاعباً الذي طلبه أنشيلوتي.

وأضافت الصحيفة أن راتب هازارد الكبير، وإصاباته المتكررة، يعجلان بضرورة التخلص منه ووضعه على قائمة الراحلين، وبعد أن كان يحلم باللعب للريال، إذا بالحلم يتحول إلى كابوس فظيع.واعترف هازارد مؤخراً بأنه لم يثبت بعد حقيقة مستواه مع الريال، ولكنه يعلم أن بمقدوره تقديم الأفضل عندما يكون مكتمل الجاهزية، وقال: ما زال أمامي 3 مواسم في عقدي، وأنوي مواصلة المغامرة مع النادي الملكي، ما يعني على حد قول الصحيفة، صعوبة موافقته على الرحيل.