جيرو يحلم بـ«اللعب مع السلطان»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو (34 عاماً) المنتقل حديثاً من تشيلسي الإنجليزي إلى أيه سي ميلان الإيطالي، مصمم على التأقلم سريعاً مع زملائه الجدد، وبوجه خاص مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الملقب بـ«السلطان».

وذكرت شبكة «راديو مونت كارلو سبورت» أن جيرو يريد أن يثبت للجميع أنه يمكنه اللعب إلى جوار إبرا في خط الهجوم، وليس الجلوس على دكة الاحتياطي بديلاً له.

ولعب جيرو، الذي وصل إلى مدينة ميلانو منذ حوالي أسبوعين، أولى مبارياته مع فريقه الجديد الأحد الماضي ضد فريق نيس الفرنسي بملعب أليانز ريفيرا، وسجل هدف التعادل لفريقه 1-1، ما منحه الكثير من الثقة بعد هذه البداية الموفقة، وجعله يتطلع بشغف للعب كأساسي في المباريات الرسمية عند انطلاق بطولة الدوري الإيطالي.

وكان من المفترض أن يلعب جيرو كبديل لإبراهيموفيتش (39 عاماً)، ولكنه لفت بأدائه الجيد نظر المسؤولين في النادي إلى إمكانية اللعب بجوار زلاتان وأن يكمل كل منهما الآخر، بدلاً من المنافسة بينهما على من يلعب ومن يجلس على دكة البدلاء.

وتساءل جيرو في مؤتمر صحفي حضره عدد من الصحفيين الإيطاليين والفرنسيين، قائلاً: لماذا لا تكون بيننا - إبرا وأنا - مشاركة وتكامل بدلاً من المنافسة.

وقال: يمكننا أن نلعب سوياً ونحقق تفاهماً كبيراً، إنني متلهف على أن أثبت للجميع أنه بمقدورنا اللعب سوياً. وعلق قائلاً: أنا لا أقصد أنني الذي أتخذ القرارات هنا، فالمدير الفني بيولي هو الذي يقرر ذلك، ولكنني أعتقد أنه سيكون من المفيد أن يعتمد المدرب علينا سوياً، على اعتبار أننا نملك مهارات مختلفة.

وأشار جيرو الذي لعب 110 مباريات دولية مع منتخب بلاده وسجل خلالها 46 هدفاً، إلى أن زلاتان يلعب حالياً أقرب ما يكون إلى صانع الألعاب رقم 10، أي أنه مهاجم غير صريح، يقوم بتوزيع اللعب، بينما أنا رأس حربة صريح في الأمام، ولهذا أكرر أننا يمكننا أن نتفاهم جيداً وأن يكمل أحدنا الآخر.