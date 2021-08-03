كايو في طريقه إلى يوفنتوس!

ساو باولو (أ ف ب)

سيلتحق المهاجم البرازيلي الشاب كايو جورجي بصفوف يوفنتوس الإيطالي قادماً من سانتوس بحسب ما أعلن الأخير مساء أمس «الاثنين»، فيما يعمل عملاق تورينو على حسم صفقة لاعب وسط ساسوولو مانويل لوكاتيلي الذي يرغب بشدة الدفاع عن ألوان «بيانكونيري».

وقال سانتوس في بيان، بشأن رحيل مهاجمه البالغ 19 عاماً: توصل سانتوس ويوفنتوس الإيطالي إلى اتفاق في المفاوضات بشأن المهاجم كايو جورجي، لقد وافق النادي الإيطالي على شروط «السمكة» وهو لقب سانتوس، وسيتم تسريح اللاعب لكي يلعب في أوروبا.

ولم يكشف عن تفاصيل العقد مع يوفنتوس أو قيمته، لكن الصحافة البرازيلية تحدثت عن أن الصفقة ستكلف يوفنتوس ثلاثة ملايين يورو، إضافة إلى مبلغ آخر متغير يستند على النتائج.

ونقل النادي عن رئيسه أندرياس رويدا قوله: وافق يوفنتوس على الشروط التي وضعناها والتي نراها الأفضل في هذه الفترة بالنسبة للنادي، نتمنى حظاً سعيداً لكايو جورجي. وكان اللاعب مرتبطاً بعقد مع سانتوس حتى نهاية العام الحالي، لكن النادي البرازيلي العريق قرر السماح له بالرحيل الآن، عوضاً عن الانتقال من دون مقابل بعد انتهاء العقد.

ووصل كايو إلى النادي الذي أطلق الأسطورة بيليه والنجم البرازيلي الحالي نيمار إلى النجومية، في 2013 حيث بدأ مشواره مع الفرق العمرية قبل أن يدافع عن ألوان الفريق الأول اعتباراً من 2018 (خاض معه 84 مباراة وسجل له 17 هدفاً بحسب ما أشار سانتوس).

وبحسب التقارير الإعلامية في إيطاليا، سيكون البرازيلي الشاب مع الفريق الأول ليوفنتوس، وسيلتحق بزملائه الجدد الأسبوع المقبل. وبعد تجديد عقد قائده المخضرم جورجو كيليني (36 عاماً) لعامين إضافيين حتى 2023، يأمل يوفنتوس حسم صفقة التعاقد مع لوكاتيلي المتوج هذا الصيف بلقب كأس أوروبا مع المنتخب الإيطالي.

ولم تصل المفاوضات بين يوفنتوس وساسوولو حتى الآن إلى النهاية السعيدة بسبب الاختلاف حول قيمة الصفقة أو صيغة الانتقال التي تشمل على الأرجح الإعارة لموسم، مع حتمية التعاقد مع ابن الـ23 عاماً نهائياً بعد ذلك.

وفي آخر تصريح له بشأن هذه الصفقة، بدا نائب رئيس يوفنتوس النجم التشيكي السابق بافل ندفيد متفائلاً بقوله السبت:«نحن نريد اللاعب واللاعب يريد الانضمام إلينا.

نحن مقتنعون بأن العرض الذي قدمناه، لاسيما في ظل الوضع القائم الذي فرضه كوفيد-19، جيد وعادل.

ويرغب المدرب ماسيميليانو أليجري في ضم لوكاتيلي إلى فريقه هذا الصيف لتعزيز خط وسطه بلاعب ميلان السابق، لكن على ساسوولو عدم التمسك بما يعتبره قيمة اللاعب في سوق الانتقالات والمقدرة بحسبه بـ40 مليون يورو، لكي تتم هذه الصفقة.