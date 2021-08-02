اتحاد الكرة المصري يشكر غريب

القاهرة (د ب أ)

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الأولمبي بعد انتهاء مهمتهم في أولمبياد طوكيو.

وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي أنه وجه الشكر لشوقي غريب المدير الفني وجهازه المعاون على ما قدموه خلال فترة عملهم التي تنتهي بنهاية الدورة الأولمبية وذلك بعد حصولهم على بطولة أفريقيا المؤهلة للدورة الأولمبية وخاضوا مباريات صعبة ونجحوا في الصعود بالفريق لدور الثمانية قبل الخروج أمام المنتخب البرازيلي حامل اللقب.

وأضاف أنه تمت الموافقة على إحالة التقرير النهائي لشوقي غريب المدير الفني للفريق فور وروده للإدارة الفنية لدراسته والاستفادة من التجربة. وأوضح أنه سوف يتم صرف جميع المستحقات لأفراد الفريق الأوليمبي المصري بعد ورود التقرير الفني والإداري، على أن يتم إرسال التقرير التفصيلي للجنة الأولمبية المصرية في أقرب وقت ممكن.