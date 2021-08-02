ملاكم يطلب إعادة نزال بعد استبعاده!

طوكيو (رويترز)

قالت محكمة التحكيم الرياضية اليوم، إن الملاكم الفرنسي مراد علييف، الذي جلس خارج الحلبة لنحو ساعة بعد استبعاده من نزال في دور الثمانية بوزن فوق الثقيل في أولمبياد طوكيو، طلب إعادة النزال.

واستُبعد علييف أمس «الأحد» بعد أن اعتبر الحكم أن الملاكم الفرنسي تعمد نطح منافسه البريطاني فريزر كلارك. واحتج الملاكم المولود في موسكو على القرار ولكم كاميرا التلفزيون وأطاح بالواقي الخاص بالفم.

وظل جالساً بجانب الحلبة لمدة ساعة تقريباً احتجاجاً بعد فوز كلارك قبل أربع ثوانٍ على نهاية الجولة الثانية. وكان علييف متقدماً 3-2 في الجولة الأولى.

وذكرت محكمة التحكيم الرياضية أن علييف والاتحاد الفرنسي للملاكمة واللجنة الأولمبية الفرنسية قدموا طلباً بإلغاء الاستبعاد وإعادة النزال بدءاً من الجولة الثانية بحكم وقضاة مختلفين. وأضافت المحكمة أنها ستعقد جلسة استماع اليوم الاثنين وستصدر قراراً نهائياً في أقرب وقت ممكن.