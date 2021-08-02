كيليني مع يوفنتوس عامين إضافيين

روما (أ ف ب)

جدد المدافع الصلب جورجو كييليني الفائز بكأس أوروبا في صفوف منتخب إيطاليا لكرة القدم، عقده مع ناديه يوفنتوس لسنتين إضافيتين، كما أعلن الأخير اليوم.

وكان عقد كيليني (36 عاماً) مع فريق «السيدة العجوز» انتهى في 30 يونيو في الوقت الذي كان يخوض الكأس القارية في صفوف منتخب بلاده الذي توج باللقب للمرة الثانية في تاريخه اثر تغلبه على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وينتهي عقد كيليني الجديد في يونيو 2023.

وكانت كل الدلائل تشير إلى تجديد القائد كيليني عقده مع ناديه، لا سيما بعد التصريحات التي أدلى بها رئيسه أندريا أنييلي الذي أكد أن مجلس الإدارة ينتظر عودة المدافع المخضرم من إجازته بعد التتويج الأوروبي لكي يوقعا العقد الجديد.

وبدأ كيليني مسيرته في صفوف يوفنتوس عام 2005 وكان أحد أعمدة الفريق في السنوات الأخيرة، عندما توج بلقب بطل إيطاليا تسع مرات توالياً قبل أن يفقده الموسم الماضي لصالح إنتر.

كما خاض في صفوف يوفنتوس نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وخسرهما أمام برشلونة الإسباني عام 2015 وريال مدريد الإسباني أيضاً عام 2017، وفاز معه بكأس إيطاليا خمس مرات أيضاً.

