الإسكندرية.. منجم مصر للذهب الأولمبي

عمرو عبيد (القاهرة)

لم تقدم مدينة مصرية أبطالاً أولمبيين ذهبيين مثلما أهدت الإسكندرية عبر تاريخ طويل، لتشارك المدينة الساحلية المشهورة في صناعة المجد الأولمبي المصري منذ عام 1928، لكن الحصاد تأثر كثيراً بغياب «عروس البحر المتوسط» عن «المشهد الذهبي».

وتملك مصر في رصيدها الأولمبي 7 ميداليات ذهبية بدأتها في دورة أمستردام 1928، عن طريق الربّاع التاريخي السيد نصير في رياضة رفع الأثقال بجانب المصارع الأسطوري إبراهيم مصطفى، وجاء آخرها عبر القدير كرم جابر عام 2004.

مدينة الإسكندرية قدمت 5 ميداليات ذهبية للحصاد المصري في ألعاب رفع الأثقال والمصارعة بنسبة 71.4%، بينها ذهبيتان في لندن عام 1948 للرباعين محمود فياض وإبراهيم شمس، قبل أن تغيب «شمس الذهب» عن الحصاد المصري منذ 17 عاماً.

وكانت مدينة طنطا، التي تقع في وسط الدلتا المصرية، قد وضعت اللبنة الأولى في القائمة الذهبية النادرة عبر السيد نصير، قبل أن تقدم القاهرة «العاصمة» بطلاً تاريخياً أسطورياً في رفع الأثقال أيضاً، وهو خضر التوني عام 1936 في برلين مع مواطنه السكندري أنور مصباح.

التأثير السكندري لمع على الصعيد الأولمبي بتقديم ما يقارب نصف عدد الأبطال المصريين الذين حصدوا الميداليات، حيث قدمت 18 ميدالية متنوعة من إجمالي 34 بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و7 ميداليات برونزية، لكن أبطال الإسكندرية غابوا عن سجل النجاح منذ دورة لندن 2012 حيث كان آخر «الحصاد الفضي»، الذي حمل توقيع كرم جابر والرباعة عبير عبد الرحمن والمُبارز علاء الدين أبو القاسم الذي وُلد بمدينة سطيف الجزائرية لكنه نشأ في «عروس البحر المتوسط».

تغيرت الخريطة الأولمبية المصرية في الدورات الأخيرة، حيث حصل أبطال القاهرة على 3 ميداليات برونزية في لعبة التايكواندو بواقع 2 للاعبة هداية ملاك مقابل برونزية من جانب سيف عيسى، وجاءت آخر 3 ميداليات برونزية حصدتها مصر في رفع الأثقال بواسطة طارق يحيى من مدينة المنيا، وسارة أحمد من الإسماعيلية ثم محمد إيهاب من الفيوم.

اكتفى أبطال مصر بالميداليات البرونزية في ريو دي جانيرو عام 2016 مثلما هو الحال حتى الآن في طوكيو. وأشار عدد من الدراسات والتقارير الإعلامية القديمة إلى أن اعتدال المناخ في مدينة الإسكندرية والهواء النظيف ونسبة الأكسجين الجيدة، بجانب اهتمام الأسر «السكندرية» بممارسة الرياضة، تُعد ضمن أهم أسباب تفوق «عروس المتوسط» الأولمبي.

كما تملك المدينة الساحلية عدداً كبيراً من الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب، مثل «ملكة الاسكواش» العالمية نور الشربيني، وأيقونة الجودو محمد علي رشوان صاحب الفضية المصرية الوحيدة في «لوس أنجلوس 1984»، والسباح الأسطوري عبد اللطيف أبو هيف المعروف بلقب «تمساح النيل».