27 لاعباً في قائمة منتخبنا لمعسكر صربيا

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني المقدمة من الهولندي فان مارفيك مدرب المنتخب للمعسكر الخارجي الذي سيقام في صربيا للفترة من 6 إلى 13 أغسطس الجاري.

ويأتي المعسكر ضمن برنامج إعداد «الأبيض» لخوض منافسات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الإمارات، إيران، كوريا الجنوبية، العراق، سوريا ولبنان.

وضمت القائمة 27 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، وليد عباس، شاهين عبدالرحمن، محمد برغش، محمد العطاس، يوسف جابر، خليفة الحمادي، محمود خميس، حسن المحرمي، علي سالمين، عبدالله حمد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، عبدالله النقبي، فابيو دي ليما، خليل الحمادي، خلفان مبارك، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، محمد جمعة، علي صالح، علي مبخوت وسبيستيان تيجالي.