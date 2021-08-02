المغربي يُنهي الاحتكار الكيني

طوكيو (د ب أ)

تُوج المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية لسباق ثلاثة آلاف متر موانع للرجال اليوم، ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020.

وأنهى البقالي هيمنة العداءين الكينيين على السباق، وفاز به في ثماني دقائق و90 ثانية.

ونال البقالي أكبر جائزة في مسيرته بعدما حصد فضية وبرونزية في آخر نسختين من بطولة العالم لألعاب القوى. وأحرز الأثيوبي لاميشا جيرما الميدالية الفضية في عشر دقائق و38 ثانية، وحصد الكيني بنجامين كيجين الميدالية البرونزية في إحدى عشر دقيقة و45 ثانية.

وفازت كينيا بآخر تسع ميداليات ذهبية لسباق ثلاثة آلاف متر موانع، بدءاً من دورة 1984 وحتى ريو 2016، وفي الواقع نالت ألقاب السباق في كل النسخ الأولمبية التي شاركت بها منذ عام 1968 بعد مقاطعة نسختي 1976 و1980.