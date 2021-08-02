تأشيرة بولندية إنسانية للعداءة البيلاروسية

وارسو (أ ف ب)

منحت بولندا تأشيرة إنسانية إلى العداءة البيلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا، التي أجبرت على الانسحاب من أولمبياد طوكيو وتم تهديدها بالمغادرة القسرية لليابان لانتقادها اتحاد بلادها لألعاب القوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب ما أعلن نائب وزير الخارجية البولندي مارسين بريداتش اليوم.

وكتب بريداتش على «تويتر»: تسيمانوسكايا على اتصال مباشر بالفعل مع الدبلوماسيين البولنديين في طوكيو.

وقد حصلت على تأشيرة إنسانية، وستفعل بولندا كل ما هو ضروري لمساعدتها على مواصلة مسيرتها الرياضية.وكان أرسيني زدانيفيتش، زوج تسيمانوسكايا، أكد في وقت سابق اليوم أن الأخيرة ترغب في الذهاب إلى بولندا، وقال: الخطة في الوقت الحالي هي أنها على الأرجح ستذهب إلى بولندا.

وأوضح أنه غادر بيلاروس إلى أوكرانيا بسبب الخلاف بين زوجته والسلطات البيلاروسية، وقال: أعتقد أننا في بيلاروس لن نكون بأمان، مضيفاً: أنا في الأراضي الأوكرانية، وأخطط للقاء زوجتي.

لكن زدانيفيتش أشار إلى أنه لا يعرف مكان زوجته في الوقت الحالي، وخصوصاً ما إذا كانت في السفارة البولندية في طوكيو كما أعلنت وسائل إعلام عدة وجمعية رياضية على صلة بالمعارضة البيلاروسية. وعرضت بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا استضافة العداءة البيلاروسية.

وأوضح ألكسندر أوبيكين، المدير التنفيذي للمؤسسة البيلاروسية للتضامن الرياضي، وهي منظمة تدعم الرياضيين البيلاروس المتابعين من السلطات البيلاروسية، فإن تسيمانوسكايا: ملأت المستندات للحصول على اللجوء السياسي في بولندا.

وكانت تسيمانوسكايا أعلنت مساء «الأحد» أنها في أمان بعد أن أكّدت أنها أجبرت على الانسحاب من أولمبياد طوكيو وتم تهديدها بالمغادرة القسرية لليابان لانتقادها اتحاد بلادها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت حادثة تيسمانوسكايا في الوقت الذي يواصل فيه نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو حملة قمع ضد المعارضين والصحفيين والناشطين، على أمل القضاء بشكل نهائي على حركة الاحتجاج التاريخية لعام 2020 ضد إعادة انتخابه لولاية خامسة.

وقالت العداءة في بيان نشرته مؤسسة التضامن الرياضي البيلاروسي: أنا في أمان ويتم اتخاذ القرار بشأن المكان الذي سأقضي فيه الليلة.