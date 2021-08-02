العين يختبر 22 لاعباً في تجربة ريال مورسيا

معتز الشامي (دبي)

يواصل فريق العين تحضيراته في المعسكر الخارجي بإسبانيا وسط جدية كبيرة من جميع العناصر التي وقع عليها الاختيار لقائمة الموسم الجديد، والصفقات الجديدة، على أمل استعادة مسار البطولات والعودة لمنصات التتويج خلال الموسم المقبل. وكان الفريق قد خاض مباراة ودية أمام فريق ريال مورسيا الإسباني، وفاز بهدف دون رد سجله الوافد الجديد جوانكا، كما شهدت المباراة الظهور الأول للدولي التونسي ياسين مرياح، ودفع المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف في المواجهة بـ 22 لاعباً.

وخاض العين في المعسكر الخارجي 3 تجارب ودية خسر مواجهتين الأولى خسرها بهدف دون رد، أمام جامعة مرسية، والثانية كانت عبارة عن تقسيمة مع فريق ليفانتي الإسباني، إذ تم الاتفاق بين الجهازين الفنيين على أن تكون مدتها ساعة واحدة، بواقع 30 دقيقة لكل شوط، وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، فيما ينتظر أن يلتقي العين أمام الرائد السعودي مساء الغد، في رابع تجاربه الودية بمعسكر إسبانيا.

من جانبه أكد عبدالله علي، مشرف الفريق الأول، أن برنامج «الزعيم» في المعسكر الخارجي، يمضي بالصورة المطلوبة، موضحاً: «الفريق حقق المكاسب المرجوة، من المباراة الودية الأخيرة أمام ريال مورسيا الإسباني، وتم الاتفاق مع إدارة فريق نادي الرائد السعودي على إقامة مباراة ودية مساء الغد، وفقاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في معسكر الفريقين بإسبانيا».

وتابع: «المؤكد أن المباريات الودية جزء من البرامج التدريبية خلال مرحلة الإعداد الخارجي، وأهداف الجهاز الفني من تلك المواجهات تكمن في النواحي الفنية والبدنية للوقوف على إمكانيات الفريق سعياً لتطوير الأداء وتصحيح الأخطاء، والمستوى بصورة عامة كان جيداً، إذ دفع المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف في المواجهة بـ 22 لاعباً».

وقال: «مرحلة التحضير الخارجي كانت غاية في الأهمية بالنسبة للفريق، قياساً بالبرامج التدريبية المكثفة التي وضعها الجهاز الفني للفريق على فترتين وأحياناً ثلاث في اليوم، سعياً للوصول إلى درجة الجاهزية البدنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الكروي».

