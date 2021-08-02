مفاجأة.. سيدات كندا تطيح بأميركا!

طوكيو (أ ف ب)

أقصى المنتخب الكندي للسيدات في كرة القدم نظيره الأميركي بفوزه عليه 1-0 في نصف نهائي منافسات أولمبياد طوكيو اليوم، وهو ما يعتبر مفاجأة كبيرة.

ومنح الهدف الذي سجلته جيسي فليمينج (74 من ركلة جزاء) الفوز الأول لسيدات كندا على جاراتهن منذ العام 2001، ليضمنّ بذلك ميدالية فضية على الأقل في أول مباراة نهائية لهن في الأولمبياد.

وبالتالي فشلت الولايات المتحدة في تعويض إخفاقها في ريو قبل خمس سنوات، ولم تتأهل للمرة الثانية على التوالي إلى النهائي.

ومنذ أن أدرجت منافسات كرة القدم لدى السيدات في البرنامج الأولمبي في أتلانتا 1996، لم تغب الولايات المتحدة عن أي نهائي باستثناء ريو 2016، فيما أحرزت اللقب أربع مرات في ست نسخ.