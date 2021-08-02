مورينيو يتحدى «فورتنايت» من أجل «الذئاب» !

عمرو عبيد (القاهرة)

أكدت تقارير إيطالية معاناة جوزيه مورينيو بسبب سهر لاعبي روما، من أجل ممارسة لعبة «فورتنايت» الشهيرة التي وصفها بـ«الكابوس»، وهو ما يعني إضافة عقبة جديدة في طريق «سبيشل ون»، الباحث عن تحقيق إنجاز تاريخي له ولـ«الذئاب»،

وعاد مورينيو إلى إيطاليا لاستعادة أمجاد نادرة، جعلته المدرب البرتغالي الوحيد الذي نجح في الفوز بجميع الألقاب المحلية الإيطالية عبر التاريخ، بجانب دوري الأبطال عندما حقق ذلك مع إنتر ميلان خلال الفترة بين 2008 و2010.

«سبيشل ون» يحتل مكانة نادرة في قائمة تضم 48 مدرباً يمثلون 10 جنسيات فقط، نجحوا في الفوز بلقب «الكالشيو» خلال 92 عاماً، لأنه ممثل البرتغال الوحيد فيها، وكذلك كان الأمر بين 34 مدرباً استطاعوا حصد كأس إيطاليا عبر التاريخ، واقتحم مورينيو قائمة خاصة أخرى، عندما تُوّج بجائزة أفضل مدرب في «سيري آ» التي انطلقت عام 1997، وحصدها 11 مدرباً إيطالياً ومدرب سويدي، لكن البرتغالي حصل عليها مرتين ليأتي ضمن «الفرسان الـ7» الفائزين بها أكثر من مرة.

المدربون البرتغاليون في الدوري الإيطالي لا يملكون أية إنجازات أخرى، حيث عمل باولو فونسيكا مع روما لمدة موسمين غير ناجحين، مكتفياً ببلوغ نصف نهائي «يوروبا ليج» العام الماضي، وتحقيق المركز الخامس في نسخة 2019-2020 من «الكالشيو»، أما باولو سوزا نجم يوفنتوس في تسعينيات القرن الماضي، فقد فشل في تحقيق النجاح مع فيورنتينا مدرباً بعد توليه قيادته بين 2015 و2017، لأنه لم يتجاوز دور الـ32 في «يوروبا ليج» وغادر كأس إيطاليا مبكراً وأنهى موسمي «سيري آ» في المركزين 5 و8.

الطريف أن المدرب البرتغالي المساعد نونو كامبوس سجل حضوراً آخر في الدوري الإيطالي، بعدما قاد «الذئاب» أيضاً في مباراة واحدة خلال ديسمبر 2020، بالنيابة عن فونسيكا الموقوف آنذاك، وفاز روما على بولونيا بنتيجة 5-1، ويُعد مورينيو ثاني مدير فني برتغالي بين 57 مدرباً قادوا «الذئاب» منذ عام 1927، ويسعى «سبيشل ون» لإعادته لمنصات التتويج الغائب عنها منذ 13 عاماً، حيث فاز بكأس إيطاليا عام 2008 وكان آخر ألقابه في «الكالشيو» بموسم 2000-2001.

المدرب البرتغالي اعتاد الصدام مع لاعبي الفرق التي قام بتدريبها سابقاً، لكنه يأمل في الوصول إلى صيغة تفاهم مع نجوم روما، خاصة أنه توقف عن حصد الألقاب منذ عام 2017، عندما فاز بلقبي «يوروبا ليج» وكأس الرابطة الإنجليزية مع مانشستر يونايتد، والجدير بالذكر أن لعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت» تجذب عشرات المشاهير العالميين، خاصة في مجال كرة القدم، ولعل أبرزهم البرازيلي نيمار والسويدي إبراهيموفيتش والألماني أوزيل والإنجليزي هاري كين.