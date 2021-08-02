شناعة بطلاً لجولف جبل علي برقم قياسي

دبي (وام)

سجل الأردني موسى شناعة إنجازاً جديداً بعد تتويجه بلقب بطولة جبل علي للجولف فئة اللاعبين الهواة، التي أقيمت على ملاعب نادي جبل علي للجولف على مدار ثلاثة أيام، وشهدت مشاركة كبيرة لأكثر من 44 لاعباً ولاعبة من مختلف الأعمار والجنسيات.

وعزز موسى تفوقه بتسجيل رقم قياسي جديد في البطولة بمجموع 66 ضربة، بواقع 4 ضربات تحت المعدل، في ختام البطولة التي نظمتها شركة تنظيم فعاليات الجولف، وتحت التصنيف العالمي للجولف WAGR، /R&A/ والمعتمدة من اتحاد الجولف.

وفرض موسى شناعة حضوراً وتفوقاً منذ الجولة الأولى بتسجيل 4 ضربات تحت المعدل بواقع 66 ضربة ألحقها بالجولة الثانية بضربة تحت المعدل بواقع 69 ضربة، ثم واصل المحافظة على تفوقه للجولة الثالثة ليتوج بلقب البطولة الذي يمنحه الحق في الدخول ضمن التصنيف العالمي للجولف WAGR.

وفي منافسات الفتيات حققت التايلاندية زيوريخ كناكبورنفاسين المركز الأول وتوجت بلقب السيدات في حفل الختام.