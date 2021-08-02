4 لاعبين في قائمة منتخب الأثقال لمونديال الناشئين بجدة

دبي (وام)

رشح اتحاد رفع الأثقال 4 لاعبين للمشاركة في بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية شهر أكتوبر القادم.

وأكد فيصل الحمادي، أمين السر العام لاتحاد رفع الأثقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، أن الترشيحات اعتمدت على الكفاءة والجاهزية من خلال التدريبات المستمرة والتي لم تتوقف في الفترة الأخيرة بإمارة رأس الخيمة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من المنتظر أن تشهد رفع وتيرة الاستعداد وتكثيف التدريبات للوصول بمستوى اللاعبين المرشحين إلى أعلى جاهزية للتواجد بقوة في البطولة.

وأوضح أن الاتحاد يضع كل إمكاناته وخبراته تحت تصرف الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإنجاح البطولة العالمية، مؤكداً على ثقته الكبيرة في اللجنة المنظمة لتقديم حدث استثنائي ينال رضا وإعجاب الجميع، وأن البطولة ستكون فرصة للاحتكاك القوي للاعبين واكتساب الخبرة بعد فترة توقف طويلة للأنشطة الدولية على خلفية جائحة كورونا.

وأضاف: الاتحاد سيشارك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الذي سيعقد في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس الجاري لوضع الدستور الجديد الذي يمكن أن يؤسس لدخول اللعبة في مرحلة جديدة، ويخلصها من كل التحديات التي واجهتها في المرحلة الأخيرة، وتسببت في حالة عدم الاستقرار الإداري في الاتحاد الدولي، ونتمنى أن يخرج الاجتماع بحلول ومقترحات تعيد اللعبة إلى الطريق الصحيح لمواصلة نموها وتطورها فنياً وإدارياً في مختلف القارات، ولا سيما أنها رياضة أولمبية لها باع طويل في صناعة النجوم والأبطال وتحقيق الأرقام القياسية.