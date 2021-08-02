«عالم دبي للرياضة» يستقطب آلاف المشاركين في عطلة الصيف

دبي (الاتحاد)

يواصل عالم دبي للرياضة في نسخته الـ 11، استقطاب آلاف الرياضيين والزوار والإعلاميين من مختلف أرجاء العالم، الذين يستفيدون من الأنشطة المتعددة والمتميزة لممارسة الرياضة داخل القاعات المكيفة طوال فترة الصيف.

شارك أكثر من 95 ألف شخص في الفعاليات الرياضية التي تقام في هذا الحدث الرياضي الصيفي الممتع، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي ومركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى يوم نهاية سبتمبر المقبل، ويضم 23 ملعباً لإقامة أنشطة ضمن 8 ألعاب رياضية هي: كرة القدم، وكرة السلة، والكريكت، والريشة الطائرة، والتنس، والكرة الطائرة، والبادل تنس، وكرة الطاولة.

ووصل عدد الساعات التي شغلها المشاركون في الأنشطة التي أقيمت على جميع ملاعب عالم دبي للرياضة منذ بداية عطلة الصيف إلى 16978 ساعة، حيث تحظى الفعاليات بإقبال كبير من الرياضيين من مختلف الأعمار والجنسيات، الذين يتوافدون يومياً للاستمتاع بكل الأنشطة التي تنظم يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى منتصف الليل، وتقام وفق الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها التوجيهات الصادرة من حكومة دبي ومجلس دبي الرياضي، لضمان استيعاب عشّاق الرياضة والرياضيين المحترفين في كل ملعب بأمان تام.

واستضافت ملاعب عالم دبي للرياضة فعاليات مبادرتي صيفنا نشاط وحيوية للسيدات، وصيفنا رياضي، اللتين شهدتها تنظيم العديد من البطولات وشاركت فيها أعداد كبيرة من مختلف فئات المجتمع.

ويلعب عالم دبي للرياضة دوراً كبيراً في إعداد وتكوين رياضيين ناشئين في مختلف الرياضات، خاصة أنه يقدم عدداً من البرامج الرياضية ذات الشعبية الكبيرة، مع مشاركة العديد من أكاديميات التدريب الرياضي الاحترافي، ومن بينها: «أكاديمية أي أف إيه لكرة القدم» و«إت إز جست كريكت»، و«أكاديمية بروفيشنال سبورتس»، و«سوكور كيدز للخدمات الرياضية»، و«أكاديمية شوتنج ستار الرياضية»، و«تنس 360»، و«أكاديمية ديبيكا للريشة الطائرة»، والتي تقدم برامج تدريبية وتطويرية صممتها أكاديميات ومدربون مشاهير بهدف دعم الرياضيين الناشئين.

ويرسخ عالم دبي للرياضة الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي ومجلس دبي الرياضي سنوياً، مفهوم الحياة الصحية المليئة بالنشاط والحيوية والذي أصبح ملتقى عشاق الرياضة والنشاط البدني، ومكاناً للتنافس الرياضي الجميل والتعارف بين مختلف مكونات المجتمع، حيث يقدم مجموعة واسعة من أنشطة الرياضة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى استضافة عدد من الأكاديميات الرياضية الرائدة.

كما يقدم للعالم النموذج على رؤية دبي ونهجها الراسخ في توفير نمط حياة رياضية نشيطة وتحقيق الرفاهية والسعادة للجميع، ويثبت التزامنا التام بالمساهمة بفاعلية في بناء مجتمع يتمتع بالصحة والنشاط. وتقام أنشطة فعالية «عالم دبي للرياضة» لهذا العام في قاعات زعبيل 4 و5 و6 في مركز دبي التجاري العالمي، وستعمل القاعات المتصلة كمساحات قائمة بذاتها وحصرية تتيح إمكانية تطبيق شروط التباعد الاجتماعي للمشاركين، حيث تتميز بمرافق منفصلة لوقوف السيارات، مع إمكانية الوصول المباشر من شارع المستقبل المصمم لتسهيل حركة الزوار، كما تتاح الملاعب الرياضية للحجز الجماعي، وتوفر الأكاديميات الرياضية المشاركة في مخيّمات التدريب الصيفية.