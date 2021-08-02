اختتام كأس الشارقة للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

أسدل الستار على منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الشارقة الدولية الافتراضية للشطرنج التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 240 لاعبة تحت 14 عاماً، مثلن 35 دولة، في تجربة جديدة من قبل النادي لدعم ثقافة اللعبة والترويج لها.

وشهدت البطولة تألق لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، حيث نالت مريم المعيني لاعبة النادي، جائزة أفضل لاعبة إماراتية وعربية في البطولة، حيث أحرزت 5.5 نقطة وحلت بالمركز السابع في الترتيب العام، وهي النتيجة الأفضل من بين لاعبات النادي.

وفيما يتعلق ببقية النتائج، فقد أحرزت اللاعبة نورما موفا المركز الأول ونالت جائزة قدرها 600 دولار، وحلت بالمركز الثاني اللاعبة قونيشا اذيندا ساهيرا ونالت جائزة قدرها 500 دولار، فيما حلت بالمركز الثالث اللاعبة ماريا سيكانسكا ونالت جائزة قدرها 400 دولار.

وأعربت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عن سعادتها بنجاح النسخة الأولى من البطولة، مؤكدة على أنه على الرغم من إقامتها افتراضياً، فإنها كانت ناجحة للغاية ودافعاً كبيراً لمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة من أجل دعم فتيات ولاعبات النادي.