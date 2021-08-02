«المفجر» بطل كأس الوثبة ستاليونز في لاتست

أبوظبي (الاتحاد)

توج المهر «المفجر» للشقب ريسنج بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز «بري اركا» البالغة جائزته 14000 يورو، بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. وتقام سلسلة سباقات الوثبة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ضمن استراتيجية المهرجان بدعم الملاك والمربين على الساحتين المحلية والعالمية.

وأكد «المفجر»، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وقيادة جاري سانشيز، حسن ترشيحه في السباق البالغ طوله 1600 متر، والذي اجتذب 8 خيول في سن أربع سنوات فقط، تنافست بقوة خاصة في عمق المستقيم. وانفرد «المفجر» بالصدارة في آخر 200 متر، وسط مطاردة قوية من وصيفته «كوينز هلا» للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة ألكساندر جافلان، وانتهي الصراع بتقدم البطل بفارق طولين.

وسجل البطل زمناً وقدره 1:52:13 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المهر «نمرود»، لإسطبلات شادويل بفرنسا، بإشراف المدرب دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارس مايكل فورست. ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.