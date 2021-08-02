فابيو ليما.. حديث لا يتوقف عبر «سوشيال ميديا»!

مراد المصري (دبي)

لا يتوقف الحديث عن فابيو ليما نجم نادي الوصل عبر وسائل التواصل، وكلما اقتربت جماهير «الإمبراطور» من ترقب النهاية السعيدة لإعلان الخبر الرسمي لتمديد عقده الذي ينتهي بعد عام، تخرج مجدداً بعض الهمسات أو التغريدات أو غيرها من التلميحات التي تثير قلق محبي النجم المتألق و«الفهود».

وتعددت القصص هذا الصيف بخصوص ليما، ورغم نفي الوصل القاطع لرحيل اللاعب، وما نشرناه سابقاً من وضع اللمسات الأخيرة على عقده الجديد، فإن الحديث حوله لا يتوقف، وأصبح اسمه مثار نقاشات عديدة بين جماهير الكرة الإماراتية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما بين تلميحات أو قلوب بألوان أندية أخرى، مع تأكيدات ببقائه تارة، وتكهنات باحتمال رحيله تارة أخرى.

وكان ليما قد ظهر في تدريبات الوصل منذ الأسبوع الماضي، عقب عودته من الإجازة التي حصل عليها بعد تواجده في صفوف منتخبنا الوطني، مع ترقب احتمالية مشاركته في المباراة الودية التي تجمع بين الوصل والشارقة يوم الخميس المقبل، أو تفضيل عدم التسرع في إشراكه، خصوصاً مع سفره بعد ذلك رفقة «الأبيض» إلى صربيا للمشاركة في المعسكر التحضيري لتصفيات كأس العالم 2022.