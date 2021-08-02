يونايتد يفتش عن «رأس حربة سوبر»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

انفتحت شهية إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لإجراء المزيد من التعاقدات هذا الصيف، بعد ضم المهاجم الإنجليزي جادون سانشو من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 85 مليون يورو، والمدافع الإسباني سيرجيو راموس من ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو.

وتبحث الإدارة حالياً عن مهاجم «رأس حربة» من طراز عالمي لضمه هذا الصيف أيضاً، وكأنه لا يكفيها وجود هذه التخمة من المهاجمين (كافاني، راشفورد، لينجراد، جرينوود، سانشو) في صفوف الفريق.

وذكرت شبكة «إسبن» أن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق مصمم وبمباركة إدارة النادي على ضم مهاجم سوبر، لزيادة القوة الضاربة في فريقه حتى يمكنه المنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.

وقالت الشبكة: إن أكثر اسمين ترددا في أروقة أولد ترافورد هما الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والنرويجي الشاب إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.

وأضافت الشبكة أن رغبة يونايتد تصطدم بعدم تحمس إدارة نادي كل من هذين اللاعبين لبيعهما، فضلاً عن المنافسة الكبيرة التي سيواجهها الشياطين الحمر، بسبب اهتمام مانشستر سيتي منذ فترة ليست قصيرة بالحصول على خدمات هاري كين، فضلاً عن إعجاب تشيلسي بإيرلينج هالاند.

وتابعت الشبكة أن السيتي يسعى بالفعل من أجل ضم كين، وأن تشيلسي متمسك بالحصول على خدمات هالاند، وإن كان «البلوز» على استعداد للانتظار إلى الموسم القادم، من أجل تنفيذ الصفقة بسعر مغر لا يتجاوز 75 مليون يورو، المنصوص عليه في عقده كشرط جزائي يدفعه من يريد شراءه، بدلاً من محاولة ضمه هذا الصيف، في ظل طلب إدارة ناديه الألماني لمبلغ 175 مليون يورو ثمناً له.