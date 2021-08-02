توتنهام يزاحم «المدفعجية» على صفقة «هداف الإنتر»

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يعد أرسنال الإنجليزي النادي الوحيد الذي يسعى في طلب المهاجم الأرجنتيني الهداف لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي، وإنما انضم إليه نادٍ إنجليزي آخر هو توتنهام هوتسبير، حسبما ذكرت الصحافة الإيطالية.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» أن إدارة «السبيرز» تأمل في ضم مارتينيز ليكون بديلاً محتملاً لنجمها هاري كين الذي من المحتمل أن ينتقل إلى أحد فريقي مدينة مانشستر، السيتي أو اليونايتد.

وأضافت الصحيفة أنه في حالة انتقال كين بالفعل لأحد هذين الناديين الإنجليزيين، فإن إدارة توتنهام قد تستفيد من عائد بيعه، في شراء المهاجم الأرجنتيني مارتينيز، غير أن الصحيفة استدركت قائلة: ليست هناك أدنى إشارة تؤكد اهتمام هداف الإنتر باللعب لهذا النادي الذي لم يحرز أي بطولة منذ عام 2008.

ومن جانبه، يفكر نادي أرسنال في عرض مدافعه الإسباني هيكتور بيرلين في صفقة تبادلية مع مارتينيز، حتى يقلل من المبلغ الذي سيطلبه الإنتر مقابل إنهاء الصفقة.

ويلعب لاوتارو مارتينيز (23 سنة) في الإنتر منذ 3 مواسم، وشارك في 132 مباراة وسجل 49 هدفاً، في مختلف المسابقات، ويمتد عقده حتى صيف 2023.

وكان من المقرر تمديده، لولا أن اللاعب ووكيله فضلا الانتظار لمعرفة ماهية المشروع الرياضي لـ «النيراتزوري» بعد أن تغيرت سياسة النادي وأصبح يسعى إلى بيع عدد من لاعبيه لتوفير السيولة المالية وخفض النفقات، وهو الأمر الذي تسبب من قبل في رحيل الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق للفريق، رغم فوزه بلقب «الكالشيو».

